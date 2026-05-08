Otterfing will beim Vorletzten in Bad Tölz nachlegen

Fußball Kreisklasse Foto: TSV Weyarn in weiss - TSV Otterfing – Foto: THOMAS PLETTENBERG

Der SC Rot-Weiß Bad Tölz und der TSV Otterfing eröffnen am heutigen Freitagabend den Spieltag in der Kreisklasse 2. Die Otterfinger reisen als Tabellenführer zum Vorletzten, der aber noch Chancen auf die Teilnahme an der Relegation hat. Die Partie beginnt um 19.30 Uhr an der Tölzer Kohlstattstraße.

„Es sind noch vier Spieltage. Wir schauen jetzt von Spiel zu Spiel“, sagt TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban. „Rot-Weiß Bad Tölz ist nicht zu unterschätzen, sie haben erst in Grünwald gewonnen. Wir müssen wieder unser Spiel durchdrücken, dann sollte der nächste Dreier möglich sein, um Druck auf Kreuth aufzubauen.“