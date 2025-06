Otterfing vor der Relegation: „Dafür spielt man Fußball“

Otterfings Matchwinner: Florian Bacher traf dreifach. Das Bild zeigt ihn im Spiel gegen die SG Hausham. – Foto: Christian Scholle

Der TSV Otterfing tritt am Mittwochabend zum Relegations-Hinspiel in Waldram an und will sich eine gute Ausgansposition verschaffen.

Heute, 18:30 Uhr DJK Waldram DJK Waldram TSV Otterfing Otterfing 18:30 live PUSH Otterfing – Der TSV Otterfing hat in der Kreisklasse 2 eine starke Saison gespielt. Eine einzige Niederlage mussten die Kicker vom Nordring hinnehmen, dennoch reichten 65 Punkte aus 28 Spielen letztlich nicht zum direkten Aufstieg. Den sicherte sich der FC Deisenhofen 3 mit zwei Punkten Vorsprung. „In den letzten zehn Jahren hätten 65 Punkte acht Mal zur Meisterschaft gereicht. Aber wir wollen nicht lamentieren und freuen uns auf die Relegation. Für solche Spiele spielt man Fußball“, sagt TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban vor dem Relegationshinspiel zur Kreisliga am heutigen Mittwochabend bei der DJK Waldram. Da die Waldramer auf dem Hauptplatz über kein Flutlicht verfügen, beginnt die Partie bereits um 18.30 Uhr.

„Wir spielen zum dritten Mal in sechs Jahren Relegation und wissen, was uns erwartet. Das Pokalspiel gegen Geiselbullach vor 400 Zuschauer war da schon einmal ein Vorgeschmack“, sagt Urban. Die Hausherren landeten mit 33 Zählern auf dem elften Rang der Kreisliga 1. „Waldram ist als Kreisligist der Favorit, aber wir werden sicher nicht chancenlos sein“, gibt sich Urban kämpferisch. Das Rückspiel steigt dann am Pfingstsamstag um 15 Uhr in Otterfing. Viel Selbstvertrauen nach vier Siegen am Stück