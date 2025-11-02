Otterfing und Kreuth behaupten weiter Tabellenspitze in der Kreisklasse

Darching verspielt gegen Reisach eine späte Führung und muss sich im Kellerduell nach zwei Gegentoren mit einem Remis begnügen. Otterfing und Kreuth siegen und stehen weiter an der Tabellenspitze der Kreisklasse 2.

Landkreis – In der Kreisklasse 2 ziehen an der Tabellenspitze weiterhin der FC Real Kreuth und der TSV Otterfing einsam ihre Kreise. Die DJK Darching stand zu Hause im Kellerduell. Nicht im Einsatz waren der FC Rottach-Egern und der TSV Weyarn, die am Mittwoch am Birkenmoos aufeinandertreffen. TSV Otterfing – SG Hausham 3:0 (1:0) Tore: 1:0 Blaschke (17.), 2:0 Mann (60.), 3:0 M. Eder (85.) Zeitstrafe: Müller (78./Otterfing) Ein starkes Kreisklassen-Spiel lieferten sich der TSV Otterfing und die SG Hausham. Im ersten Durchgang hatten beide Seiten gute Möglichkeiten. Für die Gäste scheiterte Leon Cirko bei einem Alleingang, und Kilian Siglreitmaier köpfte an den Pfosten. Besser machte es Otterfings Christian Blaschke, der zum 1:0 traf. Mit diesem Resultat ging es in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel wurde den Gästen ein Strafstoß verwehrt. „Der war klar innerhalb“, bestätigte Otterfings Abteilungsleiter Dominik Urban. Doch der Freistoß führte zu nichts, und nach weiteren strittigen Entscheidungen des jungen Schiedsrichters machten Antonio Mann und Magnus Eder mit ihren Treffern den Sack für die Hausherren zu. „Wir hatten ein Chancenübergewicht und haben auch verdient gewonnen“, sagt Urban. „Wenn Hausham in Führung gegangen wäre, hätte es auch anders laufen können. Wir sind mit den drei Punkten zufrieden.“

Weniger zufrieden ist Haushams Sportlicher Leiter Ender Sarbalkan: „Man kann ein Spiel verlieren, aber so ist es schon bitter. Wir haben es vorne nicht geschafft, das Tor zu machen“, resümiert er. „Nach dem nicht gegebenen Elfmeter ist uns das Spiel etwas entglitten. Otterfing hat verdient gewonnen, weil sie mehr investiert haben.“ FC Real Kreuth – Ascholding/Thanning 2:1 (2:0) Tore: 1:0/2:0 Mack (30./45.), 2:1 Möss (56.) Ein Kampfspiel lieferten sich der FC Real Kreuth und der SV Ascholding/Thanning. Die Gäste hatten im ersten Durchgang mehr vom Spiel, in Führung gingen aber die Kreuther durch einen Doppelpack von Moritz Mack. „Wir haben das super verteidigt“, berichtete FC-Trainer Michael Zieringer über die erste Hälfte. Vorne waren die Königlichen sehr effizient. Beim 1:0 setzte sich Marinus Höss auf dem Flügel durch und bediente im Zentrum Mack, der einschob.

Beim zweiten Tor kurz vor der Pause legte Lukas Frank nach einer starken Aktion zurück auf Mack, der souverän verwandelte. „Nach der Halbzeit hat Ascholding den Druck erhöht und hatte auch viele Chancen, zumeist aber von außerhalb des Strafraums.“ Per Direktabnahme kamen die Gäste heran, doch Kreuth brachte die knappe Führung mit viel Einsatz über die Zeit und hatte sogar noch die Chance auf den dritten Treffer. „Wir haben leidenschaftlich verteidigt. Die ganze Mannschaft hat absolute Willenskraft gezeigt und sich den Sieg erkämpft“, resümiert Zieringer, der vor allem die Leistung von Torwart Louis Sachau und Abwehrchef Andreas Götschl hervorhob. DJK Darching – SG Reisach 3:3 (1:1) Tore: 1:0 H. Schlagbauer (3.), 1:1 Fichtner (41.), 2:1 Balogh (83.), 3:1 Adelsberger (87./FE), 3:2 Melf (89.), 3:3 Wunderl (90.) Eine weitere bittere Pille musste die DJK Darching beim Kellerduell gegen die SG Reisach schlucken. Die Hausherren führten nach einem frühen Treffer von Hans Schlagbauer mit 1:0, kassierten aber kurz vor der Pause den Ausgleich.

In der Schlussphase sah die DJK nach den Toren von Spielertrainer David Balogh und Alexander Adelsberger per Elfmeter beim Stand von 3:1 drei Minuten vor dem Ende schon wie der sichere Sieger aus. Doch die Gäste glichen in der Nachspielzeit aus und holten damit ihren zweiten Punkt in dieser Saison.

„So etwas habe ich noch nie erlebt, wie wir uns heute die Butter haben vom Brot nehmen lassen. Wir haben nach dem 3:1 noch eine Großchance und zwei Ecken und kassieren dann aus dem Nichts noch zwei Gegentore aus spitzem Winkel“, sagt DJK-Trainer Balogh. „Das waren zwei verlorene Punkte, denn wir hatten Reisach komplett im Griff und haben auch verdient mit 3:1 geführt.“