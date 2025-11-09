Otterfing siegt im Derby gegen Weyarn durch starke Standards

In der Kreisklasse 2 sorgt ein später Treffer für Rottachs Niederlage gegen Reisach, während Hausham in Unterzahl einen Punkt holt. Das Landkreis-Derby gewinnt der TSV Otterfing.

Landkreis – In der Kreisklasse 2 haben sich mit der DJK Darching und dem FC Real Kreuth zwei Teams durch Spielabsagen und -verlegungen bereits vorzeitig in die Winterpause verabschiedet. Eine bittere Niederlage kassierte der FC Rottach-Egern, die SG Hausham punktete in Unterzahl. Im Derby der beiden formstärksten Mannschaften der Liga zwischen dem TSV Weyarn und dem TSV Otterfing setzten sich die Otterfinger durch. SG Hausham – FF Geretsried 1:1 (1:1) Tore: 1:0 Grill (10.), 1:1 Zielinski (35./HE) Rote Karte: Edes (34./Hausham/Handspiel) Gut ins Spiel gestartet ist die ersatzgeschwächte SG Hausham beim letzten Heim-Match des Jahres gegen die Fußballfreunde aus Geretsried. Lukas Grill brachte die Knappen früh in Führung. Dann allerdings spielte Mansur Edes den Ball auf der Linie mit der Hand und sah die Rote Karte. Den fälligen Strafstoß verwandelten die Gäste zum Ausgleich.

Im Anschluss wurde die Partie schwächer. Die Haushamer mussten sich in Unterzahl auf die Defensive konzentrieren, und es passierte nicht mehr viel. „Unter dem Strich geht das Ergebnis in Ordnung. Wir haben trotz Unterzahl kompakt verteidigt“, berichtet der Sportliche Leiter der SG, Ender Sarbalkan. „Wir haben kaum Chancen zugelassen und uns selbst noch gute Möglichkeiten erspielt. Es war eine starke Leistung der Mannschaft in Unterzahl.“ SG Reisach – FC Rottach-Egern 2:1 (1:1) Tore: 0:1 Neuhaus (13.), 1:1 Haberl (40.), 2:1 Fichtner (89.) Eine bittere Niederlage kassierte der FC Rottach-Egern beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht SG Reisach. Die Gäste waren nur mit einem Zwölf-Mann-Kader angereist, der einzige Ersatzspieler musste bereits kurz nach seiner Einwechslung wieder vom Feld. Dennoch fanden die Rottacher gut ins Spiel, gingen durch einen Treffer von Michael Neuhaus auch in Führung, versäumten es aber nachzulegen.

„Wir hatten das Spiel eigentlich gut im Griff und müssten normal aber das 2:0 oder 3:0 machen“, berichtet FC-Trainer Bernhard Gruber. Doch die Rottacher ließen ihre Möglichkeiten liegen und so kamen die Hausherren kurz vor dem Seitenwechsel zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang hatten erneut die Gäste mehr vom Spiel und die besseren Möglichkeiten. Als sich beide Seiten schon mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, gelang den Hausherren durch einen Sonntagsschuss noch der Siegtreffer zum 2:1-Endstand. „So ein Spiel muss man eigentlich gewinnen, aber uns fehlt momentan auch etwas das Glück“, sagt Gruber. TSV Weyarn – TSV Otterfing 1:2 (0:0) Tore: 0:1 S. Eder (51.), 0:2 A. Eder (56.), 1:2 Wacker (88./FE) Zeitstrafen: A. Eder (30./Otterfing), S. Eder (63./Otterfing) Gelb-Rot: M. Eder (90./2/Otterfing) Taktisch geprägt, umkämpft und chancenarm war die erste Halbzeit zwischen dem TSV Weyarn und dem TSV Otterfing. So ging es wenig überraschend torlos in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel zeigten die Gäste bei zwei Standardsituationen ihre individuelle Klasse. Simon Eder führte einen Freistoß aus 20 Metern schnell aus und traf gegen die Laufrichtung des Keepers zum 1:0. Fünf Minuten später stand Andreas Eder nach einer Ecke goldrichtig und schob aus kurzer Distanz ein zum 2:0.

Weyarn warf nun alles nach vorne, wurde aber nur einmal zwingend, als Yanik Molitor zum Abschluss kam. Otterfing konterte.

In einer intensiven Partie wurde es in der Schlussphase noch einmal richtig eng, als Christian Wacker einen an Hilmi Bislimi verschuldeten Foulelfmeter zum 1:2 verwandelte und noch ein Gästespieler die Ampelkarte sah. Letztlich brachten die Gäste den Sieg aber über die Zeit.

„Es war ein verdienter Sieg in einem kampfbetonten Spiel. Wir sind zufrieden, am Ende wäre es fast noch einmal eng geworden“, resümierte Otterfings Abteilungsleiter Domninik Urban. „Eine Serie musste ja reißen, Gott sei Dank war es nicht die unsere.“ Gefasst war Weyarns Trainer Michael Hub: „Die Niederlage geht in Ordnung, weil wir uns zu wenig Torchancen herausgespielt haben. Otterfing hatte auch nicht viele Chancen, hat aber nach Standards die zwei Tore gemacht.“