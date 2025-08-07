Otterfing scheidet aus dem Toto-Pokal aus

Der TSV Otterfing verliert im Gruppenfinale des Toto-Pokals zu Hause 0:2 gegen den SV Ascholding/Thanning. Damit scheidet auch das letzte Landkreis-Team aus dem Toto-Pokal aus.

Otterfing – Der TSV Otterfing ist am Mittwochabend als letzte Landkreis-Mannschaft aus dem Toto-Pokal ausgeschieden. Die TSV-Kicker unterlagen am heimischen Nordring dem Liga-Rivalen SV Ascholding/Thanning mit 0:2. In der vergangenen Runde hatte das Team aus Ascholding bereits den Bezirksligisten Holzkirchen aus dem Toto-Pokal geworfen.

„Das ist kein Beinbruch, jetzt können und werden wir uns voll auf die Liga konzentrieren“, sagt TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban. Die Gäste gingen Mitte des ersten Durchgangs in Führung und legten nach einer guten Stunde durch einen umstrittenen Elfmeter-Treffer das 0:2 nach. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff.

„Insgesamt war Ascholding sehr gasig, das ist eine starke Mannschaft, die auch in der Liga eine gute Rolle spielen werden“, sagt Urban. In einer ausgeglichenen Begegnung hatten die Otterfinger vor dem 0:1 gute Chancen, in Führung zu gehen, die sie jedoch liegen ließen. Die Gäste zeigten sich effektiver und ziehen damit ins Kreis-Halbfinale ein. „Wir waren schon etwas platt und hatten einige kurzfristige Ausfälle. Insgesamt geht das Ergebnis aber schon in Ordnung.“

TSV Otterfing – SV Ascholding/Thanning 0:2 (0:1) Tore: 0:1 Gebhart (31.), 0:2 Poschenrieder (65./FE)