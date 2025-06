Otterfing kriegt kurz vor Schluss die kalte Dusche

Der TSV Otterfing zeigt beim Relegations-Hinspiel bei der DJK Waldram ein gutes Spiel, es reicht nach einem späten Gegentor aber nur zu einem 1:1.

Mit der Leistung seiner Mannschaft beim Relegations-Hinspiel zur Kreisliga war Otterfings Abteilungsleiter Dominik Urban rundum zufrieden. Die TSV-Kicker lieferten eine starke Partie, hatten über weite Strecken alles im Griff, mussten sich bei der DJK Waldram aber am Ende mit einem 1:1 begnügen. Dennoch keine schlechte Ausgangsposition für das Rückspiel am Samstag um 15 Uhr in Otterfing.

„Es war wie so oft: Wer die Tore vorne nicht macht, der kriegt sie hinten“, bediente sich Urban einer alten Fußballer-Weisheit. Die Hausherren konnten eigentlich nur über Standardsituationen Torgefahr erzeugen. Bis zur Schlussphase führte Otterfing nach einem Treffer von Antonio Mann aus der 35. Minute hochverdient und ließ etliche Gelegenheiten auf den zweiten Treffer liegen. Dann kam es, wie es kommen musste. Waldram erzielte nach einer kurz ausgeführten Ecke und einer Kopfball-Stafette noch den Ausgleich. „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, wieder einmal Hut ab vor der Mannschaft. Lediglich die Chancenverwertung war mangelhaft“, berichtet Urban.

Führungstreffer und weitere gute Chancen

Die Anfangsphase war taktisch geprägt. Beide Mannschaften spielten abwartend, die knapp 500 Zuschauer bekamen vorwiegend Mittelfeldgeplänkel zu sehen. In der 35. Minute brachte Mann die Gäste in Führung. Er kam über rechts zum Abschluss, schoss einen Verteidiger an und drückte den Abpraller selbst über die Linie. Wenig später hatte Mann das 0:2 auf dem Fuß. Nach einem Steckpass von Simon Eder scheiterte er aber an der Querlatte. Die Hausherren hatten nur eine Halbchance, als der Ball von der Brust eines Waldramers, der nicht mit dem Leder gerechnet hatte, über den Kasten sprang.

Direkt nach dem Seitenwechsel folgte die nächste Großchance für den TSV. Andreas Eder kam über die linke Seite aus spitzem Winkel zum Abschluss, scheiterte aber am DJK-Keeper. Dann war wieder Mann an der Reihe. Er lupfte das Leder im Eins-gegen-Eins mit dem Keeper neben den Kasten. „Waldram könnte sich nicht beschweren, wenn es schon 0:4 steht“, stellte auch der DJK-Liveticker-Leiter nach 70 Minuten fest. „Eigentlich hätten wir da schon den Flug für die Aufstiegsfeier buchen können“, stimmte Urban zu.

Doch es kam anders. In der 84. Minute führten die Hausherren eine Ecke kurz aus und brachten die Flanke auf den langen Pfosten. Von dort wurde der Ball per Kopf zurück an den kurzen Pfosten abgelegt, wo Matthias Stingl zum 1:1 einköpfte. „Eigentlich ist es für uns vom Spielverlauf her zu wenig“, so Urban. „Aber es ist trotzdem eine ordentliche Ausgangsposition für Samstag.“ (ts) DJK Waldram – TSV Otterfing 1:1 (0:1) Aufstellung: Thomann, Mättig, Ruck (58. Meier), Waschke (87. Riblinger), K. Eder, A. Eder, Bacher (70. Schliersmair), S. Eder, Müller, C. Blaschke (73. Dengler), Mann. Tore: 0:1 Mann (35.), 1:1 Stingl (84.). Gelbe Karten: Bahnmüller, Kabbaj – Riblinger. Zeitstrafe: Kabbaj (86./Waldram). Zuschauer: 466. Schiedsrichter: Julius Egen-Gödde.