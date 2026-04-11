Otterfing jagt Kreuth – Fünf Teams kämpfen auswärts um wichtige Punkte

Fußball Kreisklasse 5 Spiele TSV Otterfing - FC Real Kreuth – Foto: Christian Scholle

In der Kreisklasse 2 geht es in die heiße Phase. Fünf Landkreis-Teams müssen auswärts ran. Für Otterfing ist gegen Brunnthal ein Dreier Pflicht.

Für alle sechs Landkreis-Teams in der Kreisklasse 2 geht es noch um alles. Fünf der Teams müssen am Wochenende auswärts ran. Der TSV Otterfing darf sich im Kampf um die Tabellenspitze auf ein Heimspiel gegen den TSV Brunnthal freuen. TSV Otterfing – TSV Brunnthal Sa., 14 Uhr Die starke Schlussphase des jüngsten 2:2-Unentschiedens gegen den FC Real Kreuth will der TSV Otterfing mitnehmen ins schwere Heimspiel gegen den TSV Brunnthal. „Es geht langsam in die heiße Phase, da darf man sich keinen Ausrutscher mehr erlauben“, sagt TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban. „Wir versuchen alles, um den Druck auf Kreuth aufrechtzuerhalten.“ Die Hausherren wollen über den Kampf in die Partie finden und dem Spiel ihren Stempel aufdrücken. Um an Kreuth dranzubleiben, ist ein Dreier fast schon Pflicht. „Brunnthal hat eine gute und eingespielte Mannschaft, aber wenn wir alles auf den Platz bringen, können wir die drei Punkte holen.“

SV Bad Tölz – FC Rottach-Egern Sa., 15 Uhr Mit starken acht Zählern aus vier Spielen hat sich der FC Rottach-Egern auf Platz acht nach vorne gearbeitet. Doch der Vorsprung auf die Relegation beträgt nur zwei Punkte. Am Samstag wartet das Duell beim Tabellennachbarn SV Bad Tölz. „Uns erwartet eine anspruchsvolle Auswärtsaufgabe, die eine wichtige Standortbestimmung ist“, erklärt FC-Coach Daniele Reisinger.

Allerdings reisen die im Jahr 2026 noch ungeschlagenen Kicker vom Birkenmoos personell angeschlagen in den Isarwinkel. Marinus Trettenhann (Rücken), Michael Lamm (Hüfte), Lukas Rüttger, Markus Stöckl (beide krank), Florian Mex, Georg Scheuring und Florian Kölbl (alle Urlaub) fallen aus. Zudem ist der Einsatz von Tobias Schlichtner (krank) fraglich. Trotz der angespannten Personalsituation will Reisinger an die positiven Ergebnisse anknüpfen. „Wir müssen wieder konsequent in die Zweikämpfe gehen, den Matchplan diszipliniert umsetzen und die richtigen Entscheidungen treffen.“

FF Geretsried – FC Real Kreuth Sa., 15.30 Uhr Trotz des jüngsten Unentschiedens im Spitzenspiel in Otterfing führt der FC Real Kreuth die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung an. Am Samstag wartet in Geretsried eine schwere Aufgabe auf die Königlichen. „Das ist eine robuste Mannschaft, da müssen wir körperlich die Zweikämpfe annehmen“, fordert FC-Trainer Michael Zieringer. Verzichten muss er auf Kilian Kölbl (private Gründe) und Frank Huber (Oberschenkelprobleme). Ziel der Gäste sind drei Punkte, um die Konkurrenz auf Distanz zu halten. „Wir sind uns bewusst, dass es nur über den Kampf geht und das Spiel auf schwerem Platz gegen einen Gegner, der über Härte kommt, vermutlich kein fußballerischer Leckerbissen wird.“

SC Rot-Weiß Bad Tölz – DJK Darching So., 14 Uhr Mit neuem Selbstvertrauen reist die DJK Darching zum Kellerderby beim SC RW Bad Tölz. Während die DJK-Kicker am vergangenen Wochenende einen 3:0-Sieg gegen den SV Bad Tölz feierten, mussten sich die Hausherren in Weyarn mit 1:3 geschlagen geben. „Rot-Weiß hat eine sehr erfahrene Mannschaft mit guten Einzelspielern. Leicht wird das nicht, aber das ist ja das Reizvolle“, erklärt DJK-Coach Patrick Lachemeier. Bis auf Felix Schneider können die Gäste personell aus dem Vollen schöpfen. „Der Kader zieht bisher voll mit. Ich hoffe, dass sie sich am Sonntag dafür belohnen. Mit Fleiß und etwas Glück ist alles drin.“

SG Reisach – TSV Weyarn So., 15 Uhr Durch den wichtigen Heimsieg gegen RW Bad Tölz hat der Aufsteiger TSV Weyarn die Relegationsplätze verlassen und möchte nun beim Tabellenschlusslicht SG Reisach nachlegen, um sich ein Polster nach hinten aufzubauen. Ausgetragen wird die Partie in Reichersbeuern. „Das ist ein weiteres Spiel, das wir gewinnen müssen“, erklärt TSV-Trainer Michael Hub. „Ich habe Reisach in Hausham gesehen. Sie stehen sehr kompakt und kämpfen bis zum Umfallen. Es wird nicht einfach, dort zu gewinnen.“ Am Kader ändert sich im Vergleich zum jüngsten Heimspiel nichts. „Uns erwartet ein ähnliches Spiel wie gegen Bad Tölz. Ich hoffe, dass wir vielleicht etwas früher die Tore machen, das würde uns die Pflichtaufgabe leichter machen.“

TSV Grünwald II – SG Hausham So., 15 Uhr Die SG Hausham will den Schwung des 3:1-Heimsiegs gegen die SG Reisach am Mittwochabend mitnehmen ins schwere Auswärtsspiel beim TSV Grünwald II. Die Hausherren haben sich auf Platz vier abgesetzt und können dem Rest der Saison gelassen entgegenblicken. Die Knappen brauchen dringend Punkte, obwohl die Personalsituation weiterhin angespannt ist. „Wir wollen wieder punkten. Viel wird davon abhängen, wie Grünwald aufgestellt ist“, sagt der Sportliche Leiter der SG, Ender Sarbalkan. Zudem hofft er, dass die Partie auf Naturrasen ausgetragen werden kann. „Wir wollen auf jeden Fall etwas mitnehmen, um so wenig Kontakt wie möglich nach hinten zu haben.“