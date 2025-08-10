Otterfing feiert Schützenfest zum Auftakt – Hausham spielt Remis

Die SG Hausham und der FC Rottach-Egern starten die neue Saison mit einem Remis. Der TSV Weyarn verliert die erste Partie in der neuen Liga.

SG Hausham – SG Gaißach/Wackersb. 1:1 (0:0) Tore: 0:1 Reisch (54.), 1:1 Trettenhann (90.) Eine starke erste Halbzeit lieferte die SG Hausham beim Heimauftakt gegen die SG Gaißach/Wackersberg ab. Die Überlegenheit konnten die Knappen aber nicht in eine Führung ummünzen, sodass es torlos in die Pause ging.

Landkreis – Jeweils mit einem Unentschieden sind die SG Hausham und der FC Rottach-Egern in die Kreisklassen-Saison gestartet. Der TSV Weyarn musste sich beim ersten Heimspiel nach der Rückkehr in die Kreisklasse den Fußballfreunden Geretsried geschlagen geben, einen deutlichen Auswärtserfolg feierte hingegen der TSV Otterfing bei der SG Reisach.

TSV Grünwald II – FC Rottach-Egern 2:2 (1:1) Tore: 1:0 Zieber (5.), 1:1 Haimerl (28.), 1:2 Schlichtner (48.), 2:2 Schrödl (63.) Zeitstrafe: Ahammer (58./Grünwald) Auf dem großen Hauptplatz in Grünwald mussten die Kicker des FC Rottach-Egern bei brütender Hitze jede Menge Laufarbeit verrichten. Die Hausherren gingen früh in Führung, dann waren die Rottacher die bessere Mannschaft. Entsprechend war das 1:1 zur Pause verdient.

Die Gäste zeigten sich nach dem Seitenwechsel effizienter und trafen zum 1:0. „Danach sind wir etwas ins Straucheln geraten“, berichtet der Sportliche Leiter der SG, Ender Sarbalkan. Doch die Hausherren berappelten sich und zeigten Moral. So gehörte auch die Schlussphase wieder den Haushamern. Der Lohn war der verdiente Ausgleich durch einen Treffer von Anian Trettenhann in der letzten Minute. „Es war bei der Hitze ein verdienter Punkt“, resümierte Sarbalkan. Mann des Tages auf Seiten der SG war Innenverteidiger Tom Majdic, der aus einem geschlossenen Team herausragte.

Direkt nach Wiederanpfiff brachte Tobias Schlichtner die Gäste in Führung. Doch Grünwald gelang nach einer guten Stunde und einer Zeitstrafe bei einer Ecke in Unterzahl der Ausgleich. Rottach ließ noch eine Großchance liegen, in der Schlussphase hatte aber auch Grünwald noch gute Möglichkeiten auf den Siegtreffer, die FC-Keeper Kilian Zimmer stark vereitelte. „Insgesamt geht das Unentschieden in Ordnung, den Punkt nehmen wir mit“, sagt FC-Coach Bernhard Gruber.

TSV Weyarn – FF Geretsried 1:2 (0:1) Tore: 0:1 Tobbal (40.), 0:2 Tobbal (51.), 1:2 Y. Molitor (59.) Gelb-Rot: Husic (45.+3/FF) „Letztlich geht das Ergebnis in Ordnung, weil wir es trotz einer Halbzeit in Überzahl nicht geschafft haben, das Spiel zu drehen“, erklärte TSV-Trainer Michael Hub nach der 1:2-Niederlage des Aufsteigers gegen die Fußballfreunde Geretsried.

Im ersten Durchgang ging es hin und her. Die Hausherren hatten dabei eigentlich mehr Chancen, ließen diese allerdings ungenutzt. Das Tor machte Geretsried, als den TSV-Kickern ein Steckpass durchrutschte. Dann sah ein Mittelfeldakteur der Gäste noch vor dem Seitenwechsel die Ampelkarte. Doch die Klosterdörfler konnten aus der Überzahl kein Kapital schlagen, vielmehr legten die Fußballfreunde bei einem Konter das 2:0 nach. Nach einer Ecke gelang Yanik Molitor zwar der Anschlusstreffer für die Weyarner. Dann schwanden bei den TSV-Kickern aber immer mehr die Kräfte, während sich die Geretsrieder mit viel Kampf den Auswärtsdreier verdienten.

SG Reisach – TSV Otterfing 2:7 (2:3) Tore: 0:1 Küfler (9.), 0:2 Blaschke (33.), 0:3 A. Eder (42.), 1:3 Fichtner (42.), 2:3 Fichtner (45.), 2:4 A. Eder (47.), 2:5 Bacher (56./FE), 2:6 A. Eder (65.), 2:7 Bacher (86./FE) Eine deutliche Angelegenheit war das Gastspiel des TSV Otterfing bei der SG Reisach und das trotz zahlreicher Ausfälle im Lager der Gäste. Der TSV hatte die Begegnung bereits im ersten Durchgang gut im Griff und führte nach 40 Minuten auch mit 3:0, vor der Pause kamen die Hausherren aber noch auf 2:3 heran.

„Normal muss das Spiel schon zur Pause entschieden sein, aber wir haben uns selbst zwei Eier reingelegt“, berichtet TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban. Im zweiten Durchgang ließen die Otterfinger nichts mehr anbrennen. Zwei Mal traf der Mann des Tages, Andreas Eder, der je drei Treffer und drei Vorlagen auf seinem Konto verbuchen konnte. Zudem verwandelte Florian Bacher zwei Elfmeter zum letztlich deutlichen 7:2-Auswärtserfolg der Kicker vom Nordring. „Es war ein hochverdienter Auswärtssieg. Wir sind zufrieden“, resümiert Urban.