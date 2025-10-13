Otterfing feiert „klare Angelegenheit“ ‒ Weyarn und Kreuth mit Kantersiegen

In der Kreisklasse 2 gewann der TSV Otterfing mit 4:0 gegen die Fußballfreunde Geretsried. Spitzenreiter FC Real Kreuth schlug Schlusslicht SG Reisach gar mit 7:0. Überraschungen gelangen dem FC Rottach-Egern, der das Top-Team SG Gaißach/Wackersberg mit 1:0 bezwang. Zudem setzte sich Aufsteiger TSV Weyarn beim TSV Brunnthal mit 4:0 durch. Auf einen Relegationsplatz abgerutscht ist die SG Hausham nach einem 1:2 beim SV Bad Tölz. Spielfrei war die DJK Darching. TSV Brunnthal – TSV Weyarn⇥0:4 (0:1) Tore: 0:1 Wacker (29.), 0:2 Stielner (52.), 0:3 Wacker (60.), 0:4 Y. Molitor (90.). Mit breiter Brust ging der TSV Weyarn ins Auswärtsspiel in Brunnthal. Wie schon beim 5:3-Erfolg gegen Kreuth war auch beim zweiten Kreisliga-Absteiger eine vielbeinige und gut sortierte TSV-Abwehr der Schlüssel zum Sieg. Nach starker Vorarbeit von Yanik Molitor schob Christian Wacker zum 1:0 für die Gäste ein. Eine kurze Druckphase Brunnthals überstanden die Klosterdörfler nach der Pause schadlos, ehe Leo Stielner bei einem Alleingang auf 2:0 stellte und wenig später wiederum Wacker einen Konter mit dem 3:0 abschloss. Die Hausherren kombinierten zwar gefällig, wurden aber kaum gefährlich. So erzielte Molitor in der Schlussminute den 4:0-Endstand. TSV-Trainer Michael Hub: „Es war durch die Bank wieder eine starke Leistung, der Sieg war verdient. So kann es für uns gerne weitergehen.“ Ein Sonderlob verdiente sich der sehr souveräne Schiedsrichter Andreas Hindemith. TSV Otterfing – FF Geretsried⇥4:0 (2:0) Tore: 1:0 A. Eder (42.), 2:0 Bacher (44.), 3:0 Mann (70.), 4:0 M. Eder (82.). „Es war eine klare Angelegenheit. Der Heimsieg war verdient, wir sind mehr als zufrieden“, resümiert TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban nach dem 4:0-Erfolg gegen die Fußballfreunde Geretsried. Otterfing hatte die Partie von Beginn an im Griff, Geretsried gab keinen einzigen nennenswerten Torschuss ab. Dennoch dauerte es bis zur Schlussphase der ersten Halbzeit, ehe der TSV durch einen Doppelschlag von Andreas Eder und Florian Bacher mit 2:0 in Führung ging. Antonio Mann und Magnus Eder schraubten das Resultat nach oben. Urban: „Es war eine perfekte Woche für uns. Darauf können wir aufbauen.“ FC Rottach-Egern – Gaißach/Wackersberg⇥1:0 (0:0) Tor: 1:0 Wiefarn (53.). Einen verdienten 1:0-Sieg feierte der FC Rottach-Egern gegen die SG Gaißach/Wackersberg. Trotz einiger Ausfälle waren die Hausherren mit dem Top-Team aus dem Isarwinkel läuferisch auf Augenhöhe und überzeugten vor allem mit starker Defensivarbeit. „Wir haben eigentlich keine Chancen zugelassen“, berichtet FC-Trainer Bernhard Gruber. „Wir selbst hatten nicht viele Möglichkeiten, aber eine davon haben wir genutzt.“ In einem temporeichen Match markierte Innenverteidiger Julian Wiefarn nach einer Standardsituation das 1:0 (53.). Gruber: „Wir sind zufrieden. Diesen Gegner muss man erst mal schlagen.“ SV Bad Tölz – SG Hausham⇥2:1 (1:1) Tore: 1:0 Gramüller (20.), 1:1 Grill (39.), 2:1 Essendorfer (72.). Zeitstrafe: Froböse (90.+5/SVT). Eine bittere Niederlage musste die SG Hausham beim SV Bad Tölz einstecken. Die Knappen unterlagen unglücklich mit 1:2 und rutschten auf einen Relegationsplatz ab. Doch die SG hat noch drei Nachholspiele in der Hinterhand. Hausham hatte das Spiel über weite Strecken im Griff, scheiterte aber an der schwachen Chancenverwertung. „Die Pille wollte einfach nicht über die Linie“, ärgert sich Sportlicher Leiter Ender Sarbalkan. Die Tölzer Führung glich Lukas Grill durch ein Traumtor kurz vor der Pause aus. „Leider hat uns vorne der nötige Punch gefehlt, um den Siegtreffer zu erzielen“, berichtet Sarbalkan. Und Tölz nutzte eine seiner wenigen Chancen zum 2:1. FC Real Kreuth – SG Reisach⇥7:0 (4:0) Tore: 1:0 Höss (10.), 2:0 Mack (13.), 3:0 T. Frank (38.), 4:0 T. Frank (43.), 5:0 T. Frank (47.), 6:0 Höss (63.), 7:0 Schurig (69.). Eine mehr als klare Sache war das Heimspiel des FC Real Kreuth gegen die SG Reisach. Mit einem 7:0-Sieg machte man die erste Saisonniederlage aus der Vorwoche vergessen. Kreuth ging von Beginn an konzentriert ins Spiel. Marinus Höss traf nach einem Freistoß von Moritz Mack zum 1:0, das 2:0 besorgte Mack selbst. Zweimal vor und einmal nach der Pause erhöhte Tobias Frank auf 5:0. Wiederum Höss und Anian Schurig legten zum 7:0 nach. „Wir hatten viele grippekranke Spieler“, berichtet FC-Coach Michael Zieringer, der selbst zwischen den Pfosten stand. „Aber alle auf dem Platz haben eine Top-Leistung gezeigt. Großes Lob für eine konzentrierte Leistung und einen verdienten Sieg.“