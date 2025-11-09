Ottensen unterliegt dem Schlusslicht

"Eigentlich war das ein typisches 0:0-Spiel. Beide Mannschaften hatten nicht viele Torchancen. Letztlich hat Großenwörden das Herz auf dem Platz gelassen", sagte Ottensens Trainer Björn Mielke. Sein Team fand gut rein, nach vorne gelang aber wenig. Die Gäste versuchten von Beginn an, das Tempo hochzuhalten. Das 0:1 und somit der Treffer des Tages fiel dann eher zufällig. "Der Ball rutschte durch, an allen Spielern vorbei bis zum zweiten Pfosten. Da stand ein TSV-Akteur, der nur noch einschieben musste", ärgerte sich Mielke.

Ottensen lässt Köpfe nicht hängen

Im zweiten Durchgang plätscherte die Begegnung nur so dahin, der Ottenser Coach bemängelte, dass Schiedsrichter Timo Beyer nicht härter durchgriff. "Zweimal ging es mit offener Sohle gegen unsere Spieler. In der Bundesliga hätte es zweimal Rot gegeben. Tim Happernagl fuhr erstmal ins Krankenhaus, um zu sehen, ob etwas auf seinem Spann kaputt ist. Zum Glück war da nichts. Ansonsten pfiff der Schiri gut", so Björn Mielke. Er fordert von seiner Mannschaft, jetzt enger zusammenzurücken, um nicht noch weiter in den Abstiegsstrudel zu rutschen. "Mund abwischen und weitermachen", so seine Devise. Der TSV Großenwörden hat vorerst die Abstiegsränge verlassen.

Schiedsrichter: Timo Beyer - Tore: 0:1 Arne Horeis (41.).