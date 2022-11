Ottensen überwintert auf dem letzten Platz 1. Kreisklasse: Klassenerhalt rückt nach 0:2 gegen Burweg in weite Ferne - Trainer Björn Mielke sauer

Da der Schiedsrichter kurzfristig ausfiel, wurde die Begegnung um eine halbe Stunde verschoben. Ferhat Hansu sprang ein, musste aber vorher noch arbeiten. Das komplette Gegenstück zum SV Ottensen ist der SV Burweg. Mit 13 Punkten aus den letzten fünf Begegnungen überwintert die Mannschaft von Trainer Bert Marcus auf einem sehr guten und vor der Saison kaum für möglich gehaltenen 8. Platz.

Ottensen musste personell erneut improvisieren. Im Tor stand Oliver Zeumke, der zu besseren Zeiten für den SV Ottensen die Fußballschuhe schnürte. „Es war von Beginn an kein gutes Fußballspiel, eher ein Grottenkick. Highlights gab es kaum, eben ein typisches 0:0-Spiel“, sagte Ottensen Coach Björn Mielke. Ein Freistoß fast von der Mittellinie brachte die Gäste auf die Siegerstraße. Louis von Ahnen schlug die Kugel hoch und weit vor das Tor der Gastgeber. Der bis dahin gute Oliver Zeumke war sich mit seinem Verteidiger uneinig und der Ball rollte zum 0:1 ins Tor. „Das Tor passt zu uns. Wir versuchten dann alles, hatten auch einige Möglichkeiten, aber uns gelang vor dem Tor nichts“, meinte Mielke. Kurz vor dem Ende wurde es auf und neben dem Platz noch einmal unruhig. „Selten so etwas Unsportliches auf unserer Anlage gesehen. Auch die Burweger Zuschauer zeigten sich nicht von ihrer besten Seite“, so der Trainer der Gastgeber. Was war passiert? Laut Mielke lag ein Burweger am Boden, seine Mannschaft schoss den Ball ins Aus. Den Einwurf warfen die Gäste zu Ottensens Mario Battmer, der den Ball wiederum zum Gegner zurückschlagen wollte. Ein Burweger ging dazwischen und leitete das 0:2 ein. „Das hatte mit FairPlay nicht zu tun“, ärgerte sich Mielke weiter. Burwegs Trainer Bert Marcus schilderte die Situation etwas anders, sah keine Unsportlichkeit auf seiner Seite: „Wir spielten den Ball ins Aus und bekamen ihn von Ottensen zurück.“ Letztlich hatte Schiedsrichter Ferhat Hansu genug damit zu tun, die aufgebrachten Gemüter zu beruhigen. Wer die Situation jetzt richtig sah, ließ sich nicht mehr klären. Schlimm ist nur, dass sich immer wieder Zuschauer verbal einmischen. Da war diese Partie aber kein Einzelfall. Aggressionen gehören nicht auf den Fußballplatz.

Schiedsrichter: Ferhat Hansu - Zuschauer: 47

Tore: 0:1 Louis von Ahnen (58.), 0:2 Tim Niclas Thiede (89.)