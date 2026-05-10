Ottensen stürzt den nächsten Spitzenreiter

Die Helden des Spiels: Joel Seemann traf zweimal, Jannick Matthies hielt seinen Kasten sauber. – Foto: Pien/Battmer

Das Spiel verlief zunächst sehr chancenarm. Ottensen stand defensiv sehr gut, Drochtersen/Assel IV versuchte es immer wieder mit langen Bällen. "Spielerisch sah das bei uns besser aus. In der Pause überlegten wir uns etwas bei Eckbällen und das funktionierte gut", sagt Björn Mielke. Zwei Minuten nach Wiederbeginn gab es die Ecke, die zum 1:0 führte. Zunächst wurde der Ball von den Gästen geklärt, dann vollendete Joel Seemann im zweiten Versuch. Jetzt wurden die Gastgeber mehr und mehr in die Defensive gedrängt, doch die verteidigten gut. Wenn etwas durchkam, war Schlussmann Jannick Matthies auf dem Posten. "Der hatte einen Sahnetag erwischt", so sein Trainer. Drochtersen/Assel kam zu vielen Abschlüssen, doch kein Ball wollte über die Linie. Anders die Ottenser. Joel Seemann schnürte einen Doppelpack. Kurz vor dem Ende setzte sich der Offensivmann gegen drei Gästespieler durch und sorgte für die Entscheidung. Ein Extralob für das Schiedsrichterteam gab es diesmal von Björn Mielke: "Die haben das Spiel sehr souverän geleitet. Das muss man dann ja auch mal sagen." Während seine Mannschaft die Klasse wohl gesichert hat, müssen die Kehdinger ein wenig um den Meistertitel bangen.

Schiedsrichter: Mark Van‘t Hoenderdaal - Zuschauer: 67

Tore: 1:0 Joel Seemann (47.), 2:0 Joel Seemann (84.)