Ottensen siegt in Unterzahl

Erster Saisonsieg für Trainer Björn Mielke und sein Team. – Foto: Michael Brunsch

Am zweiten Spieltag gelang dem SV Ottensen der erste Sieg. Der Kreisligaabsteiger aus Kehdingen präsentierte sich offensiv recht harmlos und wartet dagegen weiter auf den ersten Dreier.

Ohne die Routiniers Alexander Rickert und Mario Battmer in der Defensive gingen die Gastgeber die Partie gegen den FC Wischhafen/Dornbusch sehr offensiv an. "Morgens meldeten sich noch zwei Spieler krank, daher hatten wir mehr offensive, als defensive Akteure auf dem Zettel. Auf der Bank saß lediglich Rene Müsing", sagt Ottensens Coach Björn Mielke, der bereits nach sieben Minuten Gelb sah. Seine Mannschaft brachte viel Power auf den Platz, hätte bereits zur Pause klar führen können. Die Gäste, bei denen einige Spieler am Vorabend die Hochzeit eines Mitspielers feierten, wirkten im zweiten Durchgang müde und hatten trotz personeller Überzahl nicht mehr viel entgegenzusetzen. Kurz nach der Pause hatte SV-Defensivmann Mirco Warnecke Rot gesehen. "Mirco wird hart von hinten gefoult. Der Gegner sieht dafür Gelb und weil unser Spieler seinen Gegenspieler beleidigte, sah er Rot. Das Foul war schon sehr hart", sagt Mielke.

Führung lässt auf sich warten