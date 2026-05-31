Ottensen lässt Immenbeck weiter zittern

Der SV Ottensen schoss sich mit einem deutlichen Derbysieg gegen den TSV Eintracht Immenbeck II auf Platz fünf der Tabelle. Gleichzeitig muss die Eintracht aufgrund der weiteren Ergebnisse weiter und wieder verstärkt um den Klassenverbleib zittern.
"Wir wollten unbedingt diesen Derbysieg. Immenbeck sollte nicht auf unserem Platz den Klassenerhalt feiern. Ohne Druck gingen wir in die Partie, spielten ruhig und geduldig", sagt SV-Trainer Björn Mielke. Die Gäste standen sehr defensiv, was den Ottenser Coach ein wenig verwunderte. Ein Eckball für die Gäste leitete das 1:0 ein. Mario Battmer hatte den an der Mittellinie postierten Kristian Malzahn angespielt, der durchlief und Joel Seemann bediente. Ohne Mühe schob der zur Führung ein. Danach plätscherte die Begegnung zunächst vor sich hin. Ein Konter sorgte für den Ausgleich durch Ibrahim Milli Cakmak. "Das machte Immenbeck aber auch sehr gut", so Mielke. Seine Mannschaft spielte ruhig weiter.
Chaos führt zur erneuten Führung
Kurz nach dem Wechsel führte eine unübersichtliche Situation zur erneuten Führung der Hausherren. Von der Latte prallte die Kugel letztlich zu Tobias Wering - 2:1. Bis in die Schlussphase blieb das Derby offen, doch dann schlugen die Gastgeber noch zweimal zu. Ein Fernschuss des eingewechselten Joshua Rosendahl beendete die Immenbecker Hoffnung auf einen Punkt. Den Deckel machte Ü40-Spieler Sven Engelhardt drauf. "Insgesamt war das ein friedliches Derby. Immenbeck hätte aus meiner Sicht viel offensiver spielen müssen. Immerhin geht es noch um den Klassenerhalt. Wir haben gut performt, ich bin zufrieden", so Björn Mielke.
Schiedsrichter: Julian Hammann
Tore: 1:0 Joel Seemann (12.), 1:1 Ibrahim Milli Cakmak (25.), 2:1 Tobias Wering (51.), 3:1 Joshua Rosendahl (86.), 4:1 Sven Engelhardt (90.+8)