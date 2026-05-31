Ottensen lässt Immenbeck weiter zittern 1. Kreisklasse: 4:1-Derbysieg - Immenbeck agiert sehr defensiv von Michael Brunsch · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Tobias Wering schoss sein erstes Tor in der 1. Kreisklasse seit dem 3. Oktober 2022. – Foto: Verein

Der SV Ottensen schoss sich mit einem deutlichen Derbysieg gegen den TSV Eintracht Immenbeck II auf Platz fünf der Tabelle. Gleichzeitig muss die Eintracht aufgrund der weiteren Ergebnisse weiter und wieder verstärkt um den Klassenverbleib zittern.

"Wir wollten unbedingt diesen Derbysieg. Immenbeck sollte nicht auf unserem Platz den Klassenerhalt feiern. Ohne Druck gingen wir in die Partie, spielten ruhig und geduldig", sagt SV-Trainer Björn Mielke. Die Gäste standen sehr defensiv, was den Ottenser Coach ein wenig verwunderte. Ein Eckball für die Gäste leitete das 1:0 ein. Mario Battmer hatte den an der Mittellinie postierten Kristian Malzahn angespielt, der durchlief und Joel Seemann bediente. Ohne Mühe schob der zur Führung ein. Danach plätscherte die Begegnung zunächst vor sich hin. Ein Konter sorgte für den Ausgleich durch Ibrahim Milli Cakmak. "Das machte Immenbeck aber auch sehr gut", so Mielke. Seine Mannschaft spielte ruhig weiter. Chaos führt zur erneuten Führung