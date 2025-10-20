Ottensen geht die Puste aus

Erster Auswärtssieg für den TSV Wiepenkathen II, der nach einem 0:3-Rückstand in Ottensen mit 5:3 gewann. Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten sahen die Zuschauer im Föhrenweg.

Oliver Zeumke rettete, was zu retten war. – Foto: Michael Brunsch

Bei bestem Fußballwetter im Herbst bekamen die Zuschauer einiges geboten. Wer nach knapp 30 Minuten alles auf Heimsieg Ottensen gesetzt hätte, wäre sein ganzes Geld losgeworden. Auf der Schiedsrichterposition wurde kurzfristig gewechselt, Dirk Kessler musste für Linus Fahrenkrug übernehmen. Ottensens Trainer Björn Mielke verzichtete nach internen Problemen auf Torjäger Ahmed Radi (9 Tore), er war garnicht erst im Kader. Dennoch legten die Gastgeber einen Bombenstart hin. Nachdem Jendrik Balzer-Meyer zweimal aussichtsreich vergab, machte es Daniel Malzan kurz darauf besser. Eine Ecke köpfte er zum 1:0 ein. Das Spiel ging fortan fast nur in eine Richtung. Der jungere der beiden Malzan, Kristian, erhöhte nur kurz nach dem 1:0 ebenfalls per Kopf auf 2:0. Die Defensive der Gäste aus Wiepenkathen war löchrig wie ein Schweizer Käse. Das 3:0 war nur eine Frage der Zeit. Und das fiel nach nicht einmal einer halben Stunde. Vincent Lott gewann einen Pressschlag und schob zum 3:0 ein.

Da war die Welt der Ottenser noch in Ordnung...... – Foto: Michael Brunsch

Jetzt war die Partie ausgeglichener, Wiepenkathen hatte durch Zeino Saroukhan einige Gelegenheiten. Niemand konnte aber zu diesem Zeitpunkt ahnen, dass diese Begegnung noch eine Wende einnehmen sollte. Kurz vor der Halbzeit setzte sich Ramazan Delik auf der rechten Seite durch und bediente Benjamin Heuer. Dem 18-Jährigen gelang sein 3. Saisontreffer. Anderes Spiel nach der Pause Wie ausgewechselt kamen die Gäste aus der Kabine. Es wurde jetzt hitziger und lauter auf dem Platz. Es dauerte allerdings bis zur 61. Minute, ehe Heuer der 4. Saisontreffer gelang. Ottensen fand jetzt in der Offensive kaum noch statt. Keine Entlastung mehr. Im zweiten Anlauf traf Ramazan Delik zum 3:3. Zunächst scheiterte er mit einem Schuss an Oliver Zeumke, den Abpraller köpfte er ins Netz.

Ramazan Delik köpft zum 3:3 ein..... – Foto: Michael Brunsch

Dem besten Spieler der zweiten Halbzeit, Zeino Saroukhan, war es vorbehalten, sein Team endgültig auf die Siegerstraße zu bringen, 80. Minute, keiner konnte ihn stoppen - 3:4. Die Gastgeber versuchten, die letzten Kräfte zu mobilisieren, doch da sich die Unsportlichkeiten auf beiden Seiten häuften, kam nur noch wenig Spielfluss auf. Ramazan Delik setzte den Schlusspunkt. Nicht ganz, danach tauschten Oliver Zeumke und Ramazan Delik Nettigkeiten aus. Unschöne Szenen zum Ende eines rasanten Fußballspiels.

Oliver Zeumke (links) und Ramazan Delik (rechts) werden keine Freunde mehr.... – Foto: Michael Brunsch

Wiepenkathens Coach Manfred Mansfeld schien seiner Elf in der Halbzeit etwas gegeben zu haben. – Foto: Michael Brunsch

Für Ottensens Coach Björn Mielke gibt es in der kommenden Trainingswoche einiges aufzuarbeiten..... – Foto: Michael Brunsch