Ottensen dreht Partie gegen Ahlerstedt/Ottendorf

Der SV Ottensen hat einen ganz großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Nach einem 0:2-Pausenrückstand schaffte die Elf von Trainer Björn Mielke gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf IV noch ein 3:2.
Zehn Punkte sind es jetzt bis zum ersten Abstiegsrang, den A/O IV innehat. Aber es sah im ersten Durchgang richtig gut aus für die Gäste Der SV Ottensen hatte sich zwar viel vorgenommen, doch ein aus Trainer Mielkes Sicht umstrittener Handelfmeter sorgte für das frühe 0:1 durch Sebastian Schmitt. "Auf der anderen Seite gibt er uns bei einer vergleichbaren Situation keinen Elfmeter. Entweder zweimal ja oder zweimal nein", so Björn Mielke. Und es kam noch schlimmer für sein Team. Bei einem langen Ball sprang die Ottenser Defensive unter dem Ball durch und Marcel Hink nutzte die Gelegenheit zum 0:2. "Wenn A/O dann das 0:3 macht, ist die Begegnung entschieden", sagt Mielke. Sie taten es nicht und so konnte das Spiel im zweiten Durchgang kippen.
Ansprache und Wechsel - Trainertaktik bringt die Wende
In der Halbzeit fand Björn Mielke anscheinend die passenden Worte. Gleich nach Wiederbeginn gelang Kristian Malzan nach Vorarbeit von Tobias Wering das 1:2. Dann gab es einige Möglichkeiten für die Gastgeber. "Respekt, was meine Mannschaft für eine Moral hatte", freut sich Mielke. Nach schöner Vorarbeit von Jendrik Balzer-Meyer glich Finley Kliche in der 74. Minute aus. Es kam für die Gäste noch schlimmer. Als Tobias Wering den Ball über die Gästeabwehr spielte, war Oldie Oliver Winterling, der zuletzt schon in Freiburg den Ausgleich erzielte, frei durch, umspielte Tom Duncker im A/O-Tor und schoss den umjubelten 3:2-Siegtreffer. "Aufgrund der zweiten Halbzeit ein verdienter Sieg, aber wenn A/O im ersten Durchgang das 0:3 macht, läuft es ganz anders", so Björn Mielke.
Schiedsrichter: Stefan-Werner Merk - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Sebastian Schmitt (18. Handelfmeter), 0:2 Marcel Hink (23.), 1:2 Kristian Malzan (46.), 2:2 Finley Kliche (74.), 3:2 Oliver Winterling (80.).