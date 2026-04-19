Ottensen dreht Partie gegen Ahlerstedt/Ottendorf

Nach einem 0:2-Rückstand gab es noch viel für den SV Ottensen zu jubeln. – Foto: Michael Brunsch

Der SV Ottensen hat einen ganz großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Nach einem 0:2-Pausenrückstand schaffte die Elf von Trainer Björn Mielke gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf IV noch ein 3:2.

Zehn Punkte sind es jetzt bis zum ersten Abstiegsrang, den A/O IV innehat. Aber es sah im ersten Durchgang richtig gut aus für die Gäste Der SV Ottensen hatte sich zwar viel vorgenommen, doch ein aus Trainer Mielkes Sicht umstrittener Handelfmeter sorgte für das frühe 0:1 durch Sebastian Schmitt. "Auf der anderen Seite gibt er uns bei einer vergleichbaren Situation keinen Elfmeter. Entweder zweimal ja oder zweimal nein", so Björn Mielke. Und es kam noch schlimmer für sein Team. Bei einem langen Ball sprang die Ottenser Defensive unter dem Ball durch und Marcel Hink nutzte die Gelegenheit zum 0:2. "Wenn A/O dann das 0:3 macht, ist die Begegnung entschieden", sagt Mielke. Sie taten es nicht und so konnte das Spiel im zweiten Durchgang kippen.

Ansprache und Wechsel - Trainertaktik bringt die Wende