Ottenbronn empfängt Baiersbronn, TuS Ergenzingen muss zum VfR Sulz

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr FV GW Ottenbronn Ottenbronn SV Baiersbronn Baiersbronn 15:00 PUSH

Das Spitzenspiel des Wochenendes steigt in Ottenbronn, wo der heimstarke Tabellenzweite auf den zuletzt formstarken SV Baiersbronn trifft. Die Gastgeber wollen nach dem 4:2-Erfolg gegen Felldorf den Druck auf Ergenzingen aufrechterhalten. Baiersbronn dürfte nach dem Remis gegen den Spitzenreiter ebenfalls mit breiter Brust anreisen – eine Partie auf Augenhöhe scheint garantiert. ---

Im Duell des Vierten gegen den Fünften stehen beide Teams unter Zugzwang. Nach der Niederlage in Ottenbronn will Felldorf unbedingt wieder punkten. Gechingen überzeugte zuletzt gegen Alpirsbach, braucht jedoch ebenfalls einen Dreier, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Kleinigkeiten dürften dieses Spiel entscheiden. ---

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr VfR Sulz VfR Sulz TuS Ergenzingen Ergenzingen 15:00 PUSH

Ergenzingen kommt mit einem Punkt aus Baiersbronn und trifft nun auf einen unangenehmen Gegner. Sulz zeigte in den vergangenen Wochen stabile Leistungen, auch wenn die Niederlage in Salzstetten schmerzte. Der Tabellenführer ist gewarnt – ein Patzer könnte den Platz an der Sonne kosten. ---

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr SV Marschalkenzimmern Marschalkenz SF Salzstetten Salzstetten 15:00 PUSH

Für Marschalkenzimmern geht es längst nur noch um Schadensbegrenzung. Gegen ein instabiles, aber offensiv gefährliches Team aus Salzstetten könnte sich dennoch die Chance auf den dritten Saisonsieg bieten. Die Gäste wollen den Abstand zu den Abstiegsrängen endgültig vergrößern – bei einer Niederlage droht wieder Zittern. ---

Altburg empfängt das Schlusslicht mit klarer Rollenverteilung. Nach der deutlichen Niederlage in Althengstett brennt die Heimelf auf Wiedergutmachung. Gündringen indes schöpfte zuletzt Mut beim 5:2 über Marschalkenzimmern – ob das für eine Überraschung reicht, bleibt abzuwarten. ---

Die Gastgeber kämpfen mit dem Rücken zur Wand. Die Defensive bleibt das große Sorgenkind. Althengstett hingegen tritt mit dem Selbstvertrauen eines 5:2-Siegs gegen Altburg an und könnte mit einem weiteren Erfolg endgültig in der ersten Tabellenhälfte Fuß fassen. ---

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr SG Vöhringen SG Vöhringen VfL Nagold VfL Nagold II 15:00 PUSH

Vöhringen will gegen Nagold nachlegen. Nach dem 3:1-Sieg gegen Mitteltal-Obertal besteht die Chance, sich aus dem Tabellenkeller zu lösen. Nagold reist mit dem Rückenwind eines eindrucksvollen 4:1-Erfolgs in Freudenstadt an – die Formkurve zeigt bei beiden Teams nach oben. ---

Ein echtes Highlight in der Offensive: Beide Mannschaften haben in dieser Saison für Spektakel gesorgt. Eutingen verlor zuletzt knapp in Gültlingen, Freudenstadt wurde von Nagold auf dem falschen Fuß erwischt. In diesem Duell wird entscheidend sein, wer die Defensive besser stabilisiert bekommt. ---

Für Alpirsbach geht es gegen den Favoriten aus Gültlingen nur noch um Achtungserfolge. Die Gäste hingegen können mit einem Auswärtssieg ihre Position in der oberen Tabellenhälfte festigen und den Druck auf die Teams davor erhöhen. Bei den Gastgebern wird vor allem die Abwehr gefordert sein.

