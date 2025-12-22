Ottenau gewinnt das 3.Stammtischgebolze Hallenmasters

– Foto: Paul Gärtner

Manche Dinge ändern sich, manche nicht. Erstmals fand das Stammtischgebolze Hallenmasters nicht in Ottenau, sondern in der Kuppenheimer Sporthalle statt, der Sieger hieß am Ende aber zum dritten Mal in Folge Ottenau. Nach einem langen Tag in der Halle besiegten die Murgtäler im Finale den SV Oberachern und krönten sich damit zum ersten Turniersieger der diesjährigen Hallensaison.

Eine Woche nach den letzten Pflichtspielen unter freiem Himmel traf sich die mittelbadische Fußballszene am vergangenen Samstag auf Einladung von Stammtischgebolze zum ersten Hallenspektakel der diesjährigen Hallensaison in der Kuppenheimer Sporthalle. Nach zwei Jahren in Ottenau war bei der dritten Ausgabe vom Stammtischgebolze-Hallenmasters also der SV 08 Kuppenheim als Veranstalter tätig und zeigte sich dabei den ganzen Tag über als guter Gastgeber - auf und neben dem Platz wohlbemerkt, denn der favorisierte Verbandsligist schied bereits in der Vorrunde, trotz des Comebacks von Icon-League Star Emanuele Giardini, mit mageren fünf Punkten aus.

Die über den Tag verteilt knapp 600 Zuschauer sahen teilweise hochklassigen Hallenfußball mit vielen Toren und engen Duellen. In Gruppe A setzten sich überraschenderweise die KSC-Amateure (Kreisklasse Karlsruhe) gegen die höherklassigen Teams durch, B-Ligist Neuweier spielte tapfer mit und holte immerhin einen Punkt gegen den mit zwei Punkten ebenfalls ausgeschiedenen Bezirksligisten FC Obertsrot. Als Rangzweiter zog Landesligist Rastatter SC/DJK neben den KSC Amateuren in das Viertelfinale ein.

In Gruppe B setzten sich die favorisierten Teams aus Bühl (Landesliga) und Spielberg (Verbandsliga) durch, wobei vor allem Spielberg davon profitierte, dass Kreisliga A Tabellenführer SV Michelbach nach drei Spielen seine Mannschaft mangels Personal zurückzog. Leidtragender war leider die junge Truppe vom FV Bad Rotenfels, die als Tabellendritter ebenso ausschieden wie der FC Phönix Durmersheim.

Die Gruppe C gewann Bezirksligist VfB Gaggenau vor Turniersieger Ottenau - die Marotta-Elf fügte dem Gewinner mit dem 4:3 Sieg auch die einzige Turnierniederlage zu. Tapfer gekämpft, aber Aus in der Vorrunde hieß es für den Offenburger Bezirksligist SV Diersheim, den A-Ligisten FV Plittersdorf sowie den Landesligisten FV Würmersheim, der allerdings mit Team II angetreten war. Auch in Gruppe D setzten sich mit dem SV Oberachern und dem SV Mörsch die beiden Favoriten durch. Der SVO trat mit einem bunten Mix aus A-Jugend, Team II sowie Oberligaspieler Memo Güzelcoban an und gewann die Gruppe, in der der Offenburger Bezirksligist VfR Elgersweier als Dritter knapp den Sprung ins Viertelfinale verpasste. Für den Bezirksligisten FC Rastatt 04 sowie A-Ligist FV Baden-Oos war ebenfalls in der Vorrunde Schluss.

In den Viertelfinalspielen setzten sich dann die Vorrundengruppenzweiten Ottenau (3:1 gegen Bühl) sowie Spielberg (3:1 gegen Gaggenau) ebenso durch wie die Vorrundengruppenersten KSC III (3:0 gegen Mörsch) und Oberachern (3:0 gegen RSC/DJK) durch. Die beiden Halbfinalduelle waren dann von Spannung geprägt. Im ersten Duell siegte Ottenau knapp mit 4:3 gegen die KSC Amateure und das zweite Duell zwischen Spielberg und Oberachern wurde erst im Neunmeterschießen entschieden - am Ende zog der SVO mit einem 8:6 n.E. ins Finale ein.

Das kleine Finale gewannen die KSC Amateure mit 4:2 gegen Spielberg und das große Finale ging am Ende zwar klar mit 7:2 an Ottenau, doch war die Partie bis kurz vor Schluss hochspannend, ehe der SV Oberachern alles auf eine Karte setzte und bitter bestraft wurde. Die Trainer der Teams wählten Eray Gür vom VfB Gaggenau zum besten Spieler und Tim Seiterich vom SV Oberachern zum besten Torhüter des Turniers. Felice Montechiaro von der SpVgg Ottenau sowie Joshua Seibert vom SV Oberachern trafen beide jeweils 14 mal - in einem kurzfristig einberufenen Neunmeterduell um die Torjägerkrone behielt Seibert die Oberhand und krönte sich damit zum besten Torjäger des Turniers. Benni Emrich von Stammtischgebolze zeigt sich mit dem Turnierverlauf und der Organisation sehr zufrieden: "Die Halle war voll, die Teams zeigten phasenweise richtig guten Hallenfußball und der SV 08 hat sich als Gastgeber klasse präsentiert".