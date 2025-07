Otten zurück auf der Trainerbank des SV Rosellen

Nach fünf Jahren hatte er aus Zeitgründen aufgehört. „Die Mannschaft hat mich so lieb, emotional und herzerweichend gefragt, ob ich zurückkomme, da konnte ich nicht nein sagen“, erzählt er. Über 35 Jahre ist er schon im Trainergeschäft, Rosellen hat aber eine Sonderstellung: „Die fünf Jahre da waren schon sehr emotional und schön, das ist irgendwie eine Herzensangelegenheit geworden. Bei anderen Anfragen hab ich einfach rational abgelehnt“, sagt Otten. „Ich hoffe, diese Emotionalität nehmen wir mit in die Saison und haben auch im Trainings- und Spielalltag viel Freude und Spaß – am besten gekrönt von ein bisschen Erfolg.“ Zweimal scheiterte der SV zuletzt knapp am Aufstieg: „Wir sind nicht so vermessen, dass wir denken, als Zweiter der Vorsaison steigen wir automatisch auf, aber wir haben auch nicht das Ziel, im Mittelfeld zu landen.“

Der Kader ist fast vollständig zusammengeblieben: Sebastian Timmler folgt seinem A-Jugend-Trainer nach Zons, Gabriel August wechselt zum SV Uedesheim, ebenso wie Kai-Philip Domagala, der aber zuletzt in Amerika studierte und nicht für Glehn auf dem Platz stand. Einen Neuzugang sollte es eigentlich geben: Jan Louis Bender (TuS Usseln). „Ich dachte, das könnte ein richtiger Coup werden“, so der Coach. Aber im letzten Saisonspiel zog Bender sich einen Kreuzbandriss zu und fällt erstmal aus.