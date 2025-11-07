Ott und Markert schießen Erlangen zum Heimsieg gegen Neudrossenfeld

Zum Auftakt des 18. Spieltags in der Bayernliga Nord hat der ATSV Erlangen die passende Antwort auf die Niederlage in der Vorwoche gegen Bayern Hof gegeben. Gegen den TSV Neudrossenfeld setzten sich die Hausherren mit 2:1 durch und festigten damit vorerst den dritten Tabellenplatz.
Den Führungstreffer erzielte Nico Ott in der 26. Minute, als er mit seinem vierten Saisontor den Grundstein für den Erfolg legte. Nach dem frühen Treffer verlor die Partie etwas an Tempo – viele Zweikämpfe, einige Verwarnungen und nur wenige klare Torszenen bestimmten das Geschehen bis zur Pause.
Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Neudrossenfeld zwar bemüht, blieb im letzten Drittel jedoch zu ungefährlich. In der 80. Minute sorgte Lukas Markert mit dem 2:0 für die vermeintliche Entscheidung. Doch der ATSV ließ weitere Möglichkeiten ungenutzt, und so kam der TSV in Person von Lucas Hümmer nach einem Fehler der Gastgeber in der 87. Minute noch einmal heran. Kurz darauf hatte Neudrossenfeld Pech, als ein Abschluss nur am Pfosten landete. In der Nachspielzeit sah Mikel Seiter zudem die Gelb-Rote Karte - der Schlusspunkt einer umkämpften Partie.
Am Ende brachte Erlangen den knappen Vorsprung über die Zeit und feierte einen verdienten Erfolg, der nach der Niederlage in Hof neue Stabilität und Selbstvertrauen geben dürfte.
Hier die Stimmen zum Spiel:
Shqipran Skeraj (Trainer ATSV Erlangen): "Es war ein schwieriges und intensives Spiel, in dem die Jungs wirklich alles gegeben haben. Sicherlich war es nicht unsere beste Leistung, man hat die Verunsicherung nach der Niederlage in der Vorwoche noch ein bisschen gespürt. In der zweiten Halbzeit gehen wir 2:0 in Führung und müssen eigentlich das 3:0 nachlegen, die Chancen dazu waren auf jeden Fall vorhanden. Neudrossenfeld war über 90 Minuten nur einmal wirklich gefährlich. Nach unserem Fehler beim 2:1 hatten sie kurz vor Schluss noch einen Pfosten, beziehungsweise Lattentreffer, das hätte auch anders ausgehen können. Im Großen und Ganzen sage ich aber: Wenn wir unsere Chancen konsequent nutzen, gewinnen wir das Spiel klar mit 3:0 und ohne Zittern. So wurde es am Ende noch einmal spannend, aber unterm Strich zählen die drei Punkte und die waren heute enorm wichtig.“
Daniel Stöcker (sportlicher Leiter TSV Neudrossenfeld): "Die erste Halbzeit war ausgeglichen und chancenarm, in der Erlangen nach einem Standard in Führung ging. In der zweiten Hälfte waren wir die aktivere Mannschaft mit mehr Ballbesitz, doch die Chancen und das Tor zum 2:0 hatte Erlangen. In der Nachspielzeit hatten wir mit einem Pfostenschuss Pech. Alles in allem war unsere Leistung grundsätzlich in Ordnung, der offensive Output jedoch zu harmlos.“