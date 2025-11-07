Der ATSV Erlangen setzt sich knapp mit 2:1 gegen den TSV Neudrossenfeld durch und feiert damit seinen fünften Heimsieg in dieser Saison. – Foto: Ernst Blank

Ott und Markert schießen Erlangen zum Heimsieg gegen Neudrossenfeld 18. Spieltag - Bayernliga Nord: Der ATSV Erlangen eröffnet den Spieltag mit einem Dreier gegen Neudrossenfeld. Verlinkte Inhalte Bayernliga Nord

Zum Auftakt des 18. Spieltags in der Bayernliga Nord hat der ATSV Erlangen die passende Antwort auf die Niederlage in der Vorwoche gegen Bayern Hof gegeben. Gegen den TSV Neudrossenfeld setzten sich die Hausherren mit 2:1 durch und festigten damit vorerst den dritten Tabellenplatz.

Den Führungstreffer erzielte Nico Ott in der 26. Minute, als er mit seinem vierten Saisontor den Grundstein für den Erfolg legte. Nach dem frühen Treffer verlor die Partie etwas an Tempo – viele Zweikämpfe, einige Verwarnungen und nur wenige klare Torszenen bestimmten das Geschehen bis zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Neudrossenfeld zwar bemüht, blieb im letzten Drittel jedoch zu ungefährlich. In der 80. Minute sorgte Lukas Markert mit dem 2:0 für die vermeintliche Entscheidung. Doch der ATSV ließ weitere Möglichkeiten ungenutzt, und so kam der TSV in Person von Lucas Hümmer nach einem Fehler der Gastgeber in der 87. Minute noch einmal heran. Kurz darauf hatte Neudrossenfeld Pech, als ein Abschluss nur am Pfosten landete. In der Nachspielzeit sah Mikel Seiter zudem die Gelb-Rote Karte - der Schlusspunkt einer umkämpften Partie. Am Ende brachte Erlangen den knappen Vorsprung über die Zeit und feierte einen verdienten Erfolg, der nach der Niederlage in Hof neue Stabilität und Selbstvertrauen geben dürfte.