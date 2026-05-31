OTSV A-Jugend überzeugt im Spitzenspiel: Traum von der Oberliga nahe

Bo Truschkowski (U19 Osterrönfelder TSV) nach seinem Tor mit der Ehrenrunde. – Foto: Osterrönfelder TSV

Was für ein Big Point im Kampf um den Aufstieg! In einem hochklassigen und packenden Spitzenspiel hat die weiterhin ungeschlagene U19 des Osterrönfelder TSV ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Beim Tabellenführer in Nortorf überzeugten die Blau-Gelben auf ganzer Linie und behielten in einer intensiven Begegnung mit 4:2 die Oberhand. Mit diesem Auswärtssieg rückt der große Traum von der Oberliga in greifbare Nähe. In den verbleibenden zwei Partien hat der OTSV-Nachwuchs nun alles in der eigenen Hand, um den Aufstieg perfekt zu machen.

Dabei lief für die Gäste aus Osterrönfeld in der Anfangsphase längst nicht alles nach Plan. Die Blau-Gelben brauchten gut 25 Minuten, um sich auf den Gegner einzustellen und eine Partie auf Augenhöhe zu präsentieren. Vor allem über die Außenbahnen lauerte permanente Gefahr: Immer wieder setzte sich die Heimmannschaft über den agilen und pfeilschnellen Henner Harders gefährlich in Szene.

Die erste dicke Großchance des Spiels resultierte jedoch aus einem Angriff über die rechte Seite. Nortorfs Torjäger Noah Spethmann tauchte gefährlich vor dem Gehäuse auf, scheiterte aber am großartig reagierenden OTSV-Schlussmann Kjell Bodtke. Nachdem Harders in der 20. Minute zunächst nur das Außennetz getroffen hatte, machte er es nur 180 Sekunden später besser: In der 23. Minute schloss er einen Angriff erfolgreich ab und brachte den Tabellenführer mit 1:0 in Front.

Gästetrainer Jan Peetz erkannte die defensiven Abstimmungsprobleme auf den Flügeln sofort und reagierte folgerichtig. Er tauschte seine Außenverteidiger – eine Maßnahme, die sich als absoluter Glücksgriff erweisen sollte. Fortan zeigte Henry Marten Niklaus ein überragendes Spiel und meldete Nortorfs Aktivposten Henner Harders defensiv komplett ab.

Dieser taktische Kniff leitete die Wende in dieser Partie ein. Zehn Minuten nach dem Rückstand schlug Marko Grbavac einen präzisen 40-Meter-Pass auf Bo Truschkowski. Der startete durch, drang in den Strafraum ein und konnte von der Nortorfer Defensive nur noch regelwidrig per Foul gebremst werden. Der sehr gut leitende Schiedsrichter Niclas Weiß zeigte ohne Zögern auf den Punkt. Marko Grbavac übernahm die Verantwortung und verwandelte den fälligen Strafstoß souverän zum 1:1-Ausgleich.

Blau-Gelber Doppelschlag dreht die Partie vor der Pause

Der OTSV nutzte das psychologische Momentum des Ausgleichs eiskalt aus und verlagerte das Spielgeschehen zunehmend in die Hälfte der Gastgeber. Nur zehn Minuten nach dem Ausgleichstreffer belohnten sich die Gäste für ihre Drangphase: Nach einem präzise getretenen Eckball stieg Lorenz Billerbeck am höchsten und köpfte zur zu diesem Zeitpunkt verdienten 2:1-Führung für die Osterrönfelder ein, mit der es auch in die Kabinen ging.

Nortorfs Antwort nach dem Seitenwechsel: Ein Geschenk wird bestraft

Nach dem Seitenwechsel versuchte der Gastgeber aus Nortorf erwartungsgemäß alles, um das Spiel erneut zu drehen. Die Blau-Gelben hielten jedoch mit Leidenschaft dagegen und warfen sich in jeden Zweikampf. Umso bitterer war es, dass der OTSV den Spitzenreiter schließlich selbst zum Ausgleich einlud: Ein katastrophaler Fehlpass aus dem eigenen Abwehrverbund sorgte plötzlich für eine prekäre 5-gegen-3-Situation für Nortorf. Torjäger Noah Spethmann ließ sich nicht zweimal bitten und vollendete den Spielzug sehenswert zum 2:2-Ausgleich.

Sturmtank Liß sorgt für die prompte Reaktion

Wer nun geglaubt hatte, das Peetz-Team würde nach diesem Nackenschlag einbrechen, sah sich getäuscht. Die Osterrönfelder Jugendauswahl zeigte sich vom Ausgleich gänzlich unbeeindruckt und spielte weiterhin mutig nach vorne, um den Dreier einzufahren. Die Belohnung folgte nur acht Minuten später: Sturmtank Jamie Liß setzte sich im gegnerischen Sechzehner eindrucksvoll gegen zwei Verteidiger durch und bewies im Abschluss die nötige Ruhe – sein überlegter Treffer bedeutete die erneute 3:2-Führung für den OTSV.

Bodtke pariert sensationell – Truschkowski macht den Deckel drauf

Bevor der Sieg eingetütet werden konnte, mussten die Gäste jedoch noch einmal kräftig zittern. Nortorf warf in der Schlussphase alles nach vorne und kam aus kürzester Distanz zum Abschluss. Doch OTSV-Keeper Kjell Bodtke bewies einmal mehr seine Klasse und sicherte die knappe Führung mit einer sensationellen Parade auf der Linie.

In der 73. Spielminute war der Widerstand des Tabellenführers schließlich endgültig gebrochen. Bo Truschkowski krönte seine starke Leistung und erzielte das erlösende 4:2 – der Deckel war drauf. In der letzten Viertelstunde ließen die Osterrönfelder nichts mehr anbrennen und spielten den Vorsprung souverän und abgeklärt herunter.

Showdown am Bahndamm: Der Aufstieg ist zum Greifen nah

Nach diesem verdienten Erfolg im Spitzenspiel steht die U19 des Osterrönfelder TSV vor dem ganz großen Coup. Bereits am kommenden Mittwoch um 19:30 Uhr bietet sich für die Mannschaft die historische Gelegenheit, das große Saisonziel vor den eigenen Fans perfekt zu machen. Mit einem Heimsieg am heimischen Bahndamm gegen den Verfolger SG Breitenburg kann das Team den Traum von der Oberliga endgültig Realität werden lassen.