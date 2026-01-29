Otniel Kayisa wechselt zum TuS Lörrach-Stetten

Otniel Kayisa (links) und TuS-Sportchef Franco Viteritti | Foto: Nicole Viteritti

Es herrscht weiter reges Transfertreiben an der Stettener Tullastraße. So hat der TuS Lörrach-Stetten einen weiteren Neuzugang präsentiert. Otniel Kayisa hat sich dem Bezirksliga-Spitzenreiter angeschlossen. Der 26-Jährige war zuletzt in der Schweiz beim FC Nordstern Basel und SV Muttenz aktiv. In der Vorrunde dieser Saison habe er ein paar Mal beim TuS mittrainiert und dabei "mit seinen Qualitäten unser Trainerteam überzeugt", teilten die Stettener mit. Da Kayisa bereits in der Jugend für den TuS spielte, schließe sich nun der Kreis für den Offensivallrounder. Im Nachwuchs kickte er überdies für den SV Weil in der U-19-Verbandsliga, im Aktivbereich kam er beim FV Lörrach-Brombach II und Bosporus FC Friedlingen in der Bezirksliga zum Einsatz, ehe er in die Schweiz wechselte.