Otman Jaatit wechselt zum Türkischen SV

Klubchef Ilkay Candogan (links) und Trainer Gökhan Caliskan (rechts) mit Top-Neuzugang Otman Jaatit (mitte). – Foto: TSV

Wiesbaden. Der Türkische SV Wiesbaden wappnet sich für die Rückserie in der Verbandsliga und verstärkt sich mit gleich drei Neuzugängen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Mit Otman Jaatit kommt ein Flügelspieler von Hessenligist Rot-Weiß Walldorf. Der 25-Jährige spielte in der Jugend bei Biebrich 02, wo er auch in der ersten Mannschaft gleich Stammspieler wurde. Im Sommer 2023 folgte der Schritt auf die andere Rheinseite zum FC Basara Mainz. Nach zwei starken Spielzeiten klopfte Walldorf an, wo er allerdings nicht über die Reservistenrolle hinauskam. "Er war dort unzufrieden. Wir wollten ihn damals schon holen, als er noch bei Basara Mainz war. Er ist ein starker Flügelspieler, der auf beiden Seiten und auch vorne spielen kann. Es war nicht leicht ihn zu kriegen", sagt TSV-Trainer Gökhan Calsikan. Derweil habe man sich mit Walldorf auf eine "faire" Ablösesumme geeinigt.

Zwei weitere Neuzugänge sicher Mit Mario Stojcevic (zuletzt SV Hajduk) und Torhüter Lukas Budahs (Jugend TSV Schott) verkündet er zwei weitere Neue. Aufstiegskeeper Fabian Vollmer hatte jüngst seinen Abschied bekanntgegeben (Ziel noch unbekannt). Budash wird demnach sein Nachfolger und soll Stammkeeper Kevin Wieszolek herausfordern. Stojcevic hatte zwei Jahre pausiert, davor spielte der in der Jugend beim SVWW ausgebildete Innenverteidiger und Sechser in Biebrich und zuletzt beim SV Hajduk Wiesbaden. "Bei ihm hatten wir Glück. Jetzt werden wir ihn fit machen", habe Calsikan den 26-jährigen Kroaten schon länger im Visier gehabt.

Otman Jaatit (links), Mario Stojcevic (mitte) und Lukas Budahs (rechts). – Foto: TSV