OSV zeigt bei 5:3-Spektakel gegen Hohenwestedt Comebackqualitäten

Nach dem 3-1 von Henrik Schnoor (mitte, MTSV Hohenwestedt (Archivfoto) scheint das MTSV-Schiff auf dem richtigen Kurs zu sein. – Foto: Olaf Wegerich

Bittere Auswärtspleite für den MTSV Hohenwestedt. Beim Oldenburger SV unterliegt die Mannschaft von Trainer Arend Müller nach einer komfortablen 3:1-Führung kurz nach der Pause und einem enttäuschenden Auftritt in der letzten halben Stunde völlig verdient mit 3:5 und ist damit wieder auf den 13. Tabellenplatz abgerutscht.

Die Mannschaft von Trainer Florian Stahl feiert ihren dritten Sieg in Serie und hat sich mit einem schönen Polster von sechs Punkten auf den ersten Abstiegsplatz erst einmal auf den 11. Platz abgesetzt. Damit hat der Oldenburger SV auch die letzten drei torreichen Duelle gegen den MTSV allesamt mit zwei Toren Unterschied gewonnen.

Bei den Gästen aus Mittelholstein kam Tim Sienknecht aus einer langen Verletzungspause zurück und Thies Kochanski konnte in der Woche nach überstandener Erkältung nicht am Training teilnehmen. Der MTSV, der zuletzt mit einem Auswärtsdreier in Eichede überraschte, erwischte auch bei den Ostholsteinern einen perfekten Start.

Fabian Engbrecht trifft zur frühen Führung Jannis Brandt wird durch einen Pass von Tim Sienknecht schön in Szene gesetzt, geht 10–15 Meter über die Außenbahn und schlägt dann einen präzisen Flankenball auf Fabian Engbrecht (6.), der sich gegen zwei Oldenburger durchsetzt und zum 1:0 in die lange Ecke köpft.

Fabian Engbrecht (MTSV Hohenwestedt) am Ball. – Foto: Olaf Wegerich

Oldenburg erhöhte sofort den Druck, ist aber oft in seinen Aktionen zu hektisch, um für Torgefahr zu sorgen. Doch dann hilft den Gastgebern ein Standard. Freddy Kaps trifft per Foulelfer zum 1:1-Ausgleich Nach einem Eckball wird Rico Mielke im Strafraum zu Fall gebracht. Der gute Schiedsrichter Khaled El-Rifai entscheidet sofort auf Elfmeter. Freddy Kaps (22.) verwandelt den fälligen Foulelfmeter sicher zum 1:1-Ausgleich. Rene Helmcke bringt den MTSV erneut in Führung Die erste Hälfte verläuft danach weiterhin sehr ausgeglichen, doch kurz vor dem Pausenpfiff kann Rene Helmcke (42.) nach einem Sololauf im Nachsetzen die Gäste erneut in Führung bringen. Hohenwestedt baut Führung aus Nach dem Seitenwechsel kann Henrik Schnoor (52.) mit einem wuchtigen Kopfball ins lange Eck im Anschluss an eine Eckballvariante sogar auf 3:1 erhöhen. Doch dann ging ein Ruck durch die Reihen der Gastgeber und das Spiel nahm eine unfassbare Wendung. „Andere Mannschaften hätten sich in so einer Situation ergeben“, merkte OSV-Trainer Florian Stahl an. Zunächst gelingt Marcel Freund (54.) nur zwei Minuten später mit einem Distanzschuss nach einem zunächst abgewehrten Eckball der 2:3-Anschlusstreffer. Der MTSV steht nun mächtig unter Druck und schafft es nur noch äußerst selten zu Entlastungsangriffen zu kommen. Nach einer präzisen Flanke von Jan-Eric Kränzke gelingt Freddy Kaps (70.) mit einem Kopfballtreffer der inzwischen hochverdiente 3:3-Ausgleich.

Freddy Kaps (in weiss), ist einer der Protagonisten des spektakulären 5-3 gegen Hohenwestedt. – Foto: Ismail Yesilyurt