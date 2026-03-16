OSV zeigt bei 5:3-Spektakel gegen Hohenwestedt Comebackqualitäten

Bittere Auswärtspleite für den MTSV Hohenwestedt. Beim Oldenburger SV unterliegt die Mannschaft von Trainer Arend Müller nach einer komfortablen 3:1-Führung kurz nach der Pause und einem enttäuschenden Auftritt in der letzten halben Stunde völlig verdient mit 3:5 und ist damit wieder auf den 13. Tabellenplatz abgerutscht.
Die Mannschaft von Trainer Florian Stahl feiert ihren dritten Sieg in Serie und hat sich mit einem schönen Polster von sechs Punkten auf den ersten Abstiegsplatz erst einmal auf den 11. Platz abgesetzt. Damit hat der Oldenburger SV auch die letzten drei torreichen Duelle gegen den MTSV allesamt mit zwei Toren Unterschied gewonnen.
Bei den Gästen aus Mittelholstein kam Tim Sienknecht aus einer langen Verletzungspause zurück und Thies Kochanski konnte in der Woche nach überstandener Erkältung nicht am Training teilnehmen.
Der MTSV, der zuletzt mit einem Auswärtsdreier in Eichede überraschte, erwischte auch bei den Ostholsteinern einen perfekten Start.
Jannis Brandt wird durch einen Pass von Tim Sienknecht schön in Szene gesetzt, geht 10–15 Meter über die Außenbahn und schlägt dann einen präzisen Flankenball auf Fabian Engbrecht (6.), der sich gegen zwei Oldenburger durchsetzt und zum 1:0 in die lange Ecke köpft.
Oldenburg erhöhte sofort den Druck, ist aber oft in seinen Aktionen zu hektisch, um für Torgefahr zu sorgen. Doch dann hilft den Gastgebern ein Standard.
Nach einem Eckball wird Rico Mielke im Strafraum zu Fall gebracht. Der gute Schiedsrichter Khaled El-Rifai entscheidet sofort auf Elfmeter. Freddy Kaps (22.) verwandelt den fälligen Foulelfmeter sicher zum 1:1-Ausgleich.
Die erste Hälfte verläuft danach weiterhin sehr ausgeglichen, doch kurz vor dem Pausenpfiff kann Rene Helmcke (42.) nach einem Sololauf im Nachsetzen die Gäste erneut in Führung bringen.
Nach dem Seitenwechsel kann Henrik Schnoor (52.) mit einem wuchtigen Kopfball ins lange Eck im Anschluss an eine Eckballvariante sogar auf 3:1 erhöhen.
Doch dann ging ein Ruck durch die Reihen der Gastgeber und das Spiel nahm eine unfassbare Wendung. „Andere Mannschaften hätten sich in so einer Situation ergeben“, merkte OSV-Trainer Florian Stahl an. Zunächst gelingt Marcel Freund (54.) nur zwei Minuten später mit einem Distanzschuss nach einem zunächst abgewehrten Eckball der 2:3-Anschlusstreffer.
Der MTSV steht nun mächtig unter Druck und schafft es nur noch äußerst selten zu Entlastungsangriffen zu kommen. Nach einer präzisen Flanke von Jan-Eric Kränzke gelingt Freddy Kaps (70.) mit einem Kopfballtreffer der inzwischen hochverdiente 3:3-Ausgleich.
Doch der OSV will die drei Punkte in Oldenburg behalten und setzt weiterhin konsequent nach. Nach einem zunächst abgewehrten Eckball heißt es plötzlich 4:3 für die wie entfesselt aufspielenden Gastgeber, als Marcel Freund (84.) mit einem Distanzschuss trifft.
Nach einem Eckball des stark auftrumpfenden Rico Mielke sorgt Thorge Salke (87.) mit einem Kopfball für den 5:3-Endstand. Fast wäre dem gerade zuvor eingewechselten Mattis Markmann sogar noch ein sechster Treffer gelungen, aber der Ball konnte auf der Torlinie geklärt werden.
Stimmen zum Spiel
Trainer Florian Stahl (Oldenburger SV):
„Heute haben wir Comebackqualitäten gezeigt. Wir haben das Spiel über weite Strecken kontrolliert und hatten die bessere Spielanlage. Die spielerische Klasse von uns hat sich durchgesetzt. Nach der Pause haben wir umgestellt und hatten im Zentrum einen Mann mehr. Hohenwestedt hat wie erwartet im 4-4-2 gespielt und es mit langen Bällen versucht. Das ist natürlich ekelhaft zu verteidigen. Aber sie machen aus vier Chancen drei Tore und haben damit auch zum Spektakel beigetragen. Chapeau – unsere beiden Doppeltorschützen Freddy Kaps und Marcel Freund waren überragend. Unseren A-Jugendlichen Leon Wellendorf, der gestern schon gespielt hat, mussten wir als rechten Außenverteidiger ins kalte Wasser werfen.“
Trainer Arend Müller (MTSV Hohenwestedt):
„Wenn du auswärts drei Tore schießt, solltest du eigentlich nicht als Verlierer vom Platz gehen. Wir haben es verpasst, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Der OSV war nach einer Stunde viel griffiger und zielstrebiger in den Zweikämpfen und hatte die nötige Cleverness.“
Oldenburger SV: Cordes – Lunau, Mielke, Müller, Wellendorf (90+4 Sarau) – Freund, Salke (90+1 Prüss), Junge (90+2 Wölk), Kränzke, Severin (90. Markmann) – Kaps.
Trainer: Florian Stahl.
MTSV Hohenwestedt: Hinrichs – Ploog, Dahm, Schnoor, Brandt – Rathje, Sienknecht (57. Kochanski) – Pingel, Helmcke (46. Ksenofontov) – Hirsch (83. Dolling), Engbrecht.
Trainer: Arend Müller.
Schiedsrichter: Khaled El-Rifai (VfL Bad Schwartau).
Assistenten: Tim Hohmann und Lovis Nesemann.
Zuschauer: 120 auf dem Kunstrasenplatz am Schauenburger Platz in Oldenburg.
Tore: 0:1 Fabian Engbrecht (6.), 1:1 Jan Frederik Kaps (22., Foulelfmeter), 1:2 Rene Helmcke (42.), 1:3 Henrik Schnoor (52.), 2:3 Marcel Freund (54.), 3:3 Jan Frederik Kaps (70.), 4:3 Marcel Freund (84.), 5:3 Thorge Salke (87.).