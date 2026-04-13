OSV verkauft sich teuer – Kieler Jungstörche fliegen zum dritten Sieg

Gegen die spielstarken Kieler, die für ihr aggressives Angriffspressing bekannt sind, setzte Chefcoach Florian Stahl auf eine kompakte Defensive. Das Ziel: Die Räume im letzten Drittel so eng wie möglich zu machen. „Wir haben eine ziemlich defensive Formation gewählt, um mindestens mit einem Spieler mehr im eigenen Drittel zu sein“, erklärte Stahl nach dem Abpfiff.

Der Plan der Gastgeber funktionierte in der ersten Halbzeit nahezu perfekt. Oldenburg verteidigte diszipliniert in Breite und Tiefe und ließ die spielstarken Kieler kaum zur Entfaltung kommen. Bis auf einen Lattentreffer der Gäste blieb das Gehäuse von OSV-Keeper Cordes weitgehend ungefährdet. Offensiv setzte Oldenburg durch Standards Nadelstiche, auch wenn daraus kein Kapital gesammelt werden konnte.

„Wir machen das in der ersten Halbzeit richtig gut“, lobte Stahl. „Natürlich merkst du dann offensiv, dass du nicht ganz so viele Szenen hast wie sonst. Aber das wussten wir vorher.“ Auch die Kieler Seite tat sich schwer: „Im ersten Durchgang haben wir unsere Chancen nicht konsequent ausgespielt“, resümierte Torschütze Jorden Winter in seinem Statement auf der Holstein-Webseite.

Islam Matene sorgt für mehr Freiheiten für Holstein

Für den zweiten Durchgang lautete die Devise: Bloß nicht die Geduld verlieren. „Wir haben uns fest vorgenommen, genauso weiterzumachen und nicht zu mutig zu werden, um ihnen keine Räume zu geben“, so der OSV-Coach. Doch genau diese Kompaktheit bröckelte bereits kurz nach Wiederanpfiff.

In der 47. Minute nutzte Islam Matene eine Unkonzentriertheit in der Hintermannschaft zum 0:1. Nur neun Minuten später legte Jorden Winter nach (56.) und stellte die Weichen endgültig auf Sieg für die Gäste. Besonders der erste Gegentreffer schmerzte Stahl: „Wir sind im Verteidigungshalbraum nicht clever genug und lassen uns da wirklich locken, sodass dann der Schnittstellenball möglich ist.“

Ostholsteiner fallen nach dem 0:2 nicht in ein Loch

Wer jedoch dachte, der OSV würde nun einbrechen, sah sich getäuscht. Die Gastgeber stellten um, pressten höher und brachten den Tabellenzweiten ins Wanken. Jan-Eric Kränzke scheiterte frei vor dem Torwart, Silas Bünning setzte den Ball aus kürzester Distanz über den leeren Kasten. Auch Marcel Freund sorgte mit starken Einzelaktionen für Gefahr. „Was meine Mannschaft nach dem 0:2 gemacht hat, war hervorragend. An einem guten Tag machen wir heute zwei oder drei Tore.“