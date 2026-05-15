OSV unter Druck: Vorentscheidung im Aufstiegsrennen?

Ansonsten richten sich alle Blicke in Richtung Abstiegsrelegationsplatz, wo die Reserve des SC Union Nettetal, um weiter Boden gutzumachen, auch dem SV Thomasstadt Kempen den Schneid abkaufen will. Der aber ist ganz auf der sicheren Seite und kann, und welcher Neuling darf das schon zu diesem Saisonzeitpunkt von sich behaupten, den Rest der Spielzeit locker genießen. Genau wie der CSV Marathon Krefeld, der beim Absteiger 1. FC Mönchengladbach spielt und sich auch die Frage stellt: „Auf wie viele Treffer schraubt Dennis Lerche sein Torkonto weiter hoch?“ Aktuell steht er bei 33.