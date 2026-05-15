OSV unter Druck: Vorentscheidung im Aufstiegsrennen?

Kommt es im Rennen um Platz eins in der Bezirksliga, Gruppe 3, der den direkten Aufstieg bedeuten würde, und Platz zwei, der für die Qualifikation berechtigt, zu einer Vorentscheidung? Bei der aktuellen Konstellation könnte dies passieren, denn Spitzenreiter OSV Meerbusch, mit zwei Zählern mehr auf der Habenseite, steht beim 1. FC Viersen vor einer von der Papierform her lösbareren Aufgabe, als der Verfolger Sportfreunde Neuwerk beim Dritten TuRa Brüggen. Dessen Aufstiegsträume sind aber vergangene Woche in Bockum geplatzt, weshalb sich die Frage nach der Motivation stellt.
Ansonsten richten sich alle Blicke in Richtung Abstiegsrelegationsplatz, wo die Reserve des SC Union Nettetal, um weiter Boden gutzumachen, auch dem SV Thomasstadt Kempen den Schneid abkaufen will. Der aber ist ganz auf der sicheren Seite und kann, und welcher Neuling darf das schon zu diesem Saisonzeitpunkt von sich behaupten, den Rest der Spielzeit locker genießen. Genau wie der CSV Marathon Krefeld, der beim Absteiger 1. FC Mönchengladbach spielt und sich auch die Frage stellt: „Auf wie viele Treffer schraubt Dennis Lerche sein Torkonto weiter hoch?“ Aktuell steht er bei 33.
Was für Kempen und Marathon zutrifft, gilt ohne jegliche Einschränkung auch für die Zweite des SC St. Tönis. Die erwartet Dilkrath und würde gerne den 4:0-Hinspielsieg wiederholen. Weil der SSV Grefrath eine Rückrunde hingelegt hat, die zum Vergessen Anlass gibt – nur drei Siege –, wäre ein Achtungserfolg gegen Odenkirchen der erste Weg zur Besserung. Die nötigen Punkte mittlerweile eingefahren hat der dieses Mal spielfreie VfR Fischeln.
Ganz im Zeichen des Abstiegsrelegationsplatzes steht der 32. Spieltag für den VfL Tönisberg und den TSV Bockum. Dabei steht dem VfL mit Absteiger Türkiyemspor Mönchengladbach die einfachere Aufgabe ins Haus, als den Bockumern, die Freitagabend nach Wickrath müssen. „Dies ist ein ganz wichtiges Heimspiel. Ein Sieg und wir sind durch, weil wir gegen die hinter uns stehende Konkurrenz die direkten Vergleiche gewonnen hatten", gibt Tönisberg-Trainer Justin Müller zu verstehen.
„Ich glaube, wir benötigen noch drei Punkte, um aus allem raus zu sein", schätzt Bockums Trainer Karl-Heinz Himmelmann die Gemengelage vor der Begegnung in Wickrath ein. Der 60-Jährige hat im Training die Schlagzahl deutlich erhöht, womit der eine oder andere Akteur so seine Probleme hatte. „Aber es wird immer besser“, gibt Himmelmann diesbezüglich zu Protokoll. Während der 1:0-Torschütze des letzten Freitags, Sam Ghebreamlak Seghid, angeschlagen ist, sind die zuletzt Gelb-gesperrten Hun Brandon Danh Do und Malte Latosinszky wieder an Bord.