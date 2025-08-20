 2025-08-20T04:22:19.839Z

Allgemeines
Kann Neuwerk diesmal ganz oben angreifen?
Kann Neuwerk diesmal ganz oben angreifen? – Foto: Diana Horster

OSV, Tönisberg und Neuwerk legen vor: Bezirksliga-Spannung am Freitag

Bezirksliga Niederrhein: In der Gruppe 3 spielen die Top-Teams OSV Meerbusch, VfL Tönisberg und Sportfreunde Neuwerk bereits am Freitagabend.

Bezirksliga 3
FC Viersen
VfR Fischeln
DJK Dilkrath
FC Mgladbach

Der 2. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein startet am Freitag direkt mit Beteiligung der Top-Teams OSV Meerbusch, VfL Tönisberg und Sportfreunde Neuwerk. Am Sonntag treffen TuRa Brüggen und TuS Wickrath aufeinander.

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

Fr., 22.08.2025, 20:00 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
20:00
Spieltext TSV Bockum - Tönisberg

Fr., 22.08.2025, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
19:45live
Spieltext OSV Meerbu. - SSV Grefrath

Fr., 22.08.2025, 20:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
20:00live
Spieltext SF Neuwerk - SV Lürrip

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
15:30
Spieltext SC St. Tönis II - FC Viersen

So., 24.08.2025, 14:00 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
14:00
Spieltext DJK Dilkrath - FC Mgladbach

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
15:00live
Spieltext CSV Marathon - Nettetal II

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
15:30live
Spieltext VfR Fischeln - Odenkirchen

So., 24.08.2025, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
15:15
Spieltext Türkiyemspor - Thomasstadt

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
15:30
Spieltext Brüggen - TuS Wickrath

____

Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr VfL Tönisberg - Sportfreunde Neuwerk
Sa., 30.08.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - CSV Marathon Krefeld
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Lürrip - DJK Fortuna Dilkrath
So., 31.08.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - TuS Wickrath
So., 31.08.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TSV Krefeld-Bockum
So., 31.08.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - VfR Krefeld-Fischeln
So., 31.08.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - OSV Meerbusch
So., 31.08.25 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 31.08.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - TuRa Brüggen

4. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - SpVg Odenkirchen
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr TuRa Brüggen - 1. FC Mönchengladbach
Sa., 06.09.25 17:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - VfL Tönisberg
Sa., 06.09.25 18:30 Uhr TuS Wickrath - 1. FC Viersen
So., 07.09.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SV Lürrip
So., 07.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SSV Grefrath 1910/24
So., 07.09.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 07.09.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SC Union Nettetal II
So., 07.09.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Thomasstadt Kempen

