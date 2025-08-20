OSV, Tönisberg und Neuwerk legen vor: Bezirksliga-Spannung am Freitag

Der 2. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein startet am Freitag direkt mit Beteiligung der Top-Teams OSV Meerbusch, VfL Tönisberg und Sportfreunde Neuwerk. Am Sonntag treffen TuRa Brüggen und TuS Wickrath aufeinander.
3. Spieltag
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr VfL Tönisberg - Sportfreunde Neuwerk
Sa., 30.08.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - CSV Marathon Krefeld
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Lürrip - DJK Fortuna Dilkrath
So., 31.08.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - TuS Wickrath
So., 31.08.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TSV Krefeld-Bockum
So., 31.08.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - VfR Krefeld-Fischeln
So., 31.08.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - OSV Meerbusch
So., 31.08.25 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 31.08.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - TuRa Brüggen
4. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - SpVg Odenkirchen
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr TuRa Brüggen - 1. FC Mönchengladbach
Sa., 06.09.25 17:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - VfL Tönisberg
Sa., 06.09.25 18:30 Uhr TuS Wickrath - 1. FC Viersen
So., 07.09.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SV Lürrip
So., 07.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SSV Grefrath 1910/24
So., 07.09.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 07.09.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SC Union Nettetal II
So., 07.09.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Thomasstadt Kempen