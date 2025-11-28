OSV springt mit Kantersieg auf Platz eins, auch St. Tönis gewinnt klar

Der OSV Meerbusch war im Duell mit dem 1. FC Viersen zwar klarer Favorit, ließ dem Tabellenvorletzten schlussendlich überhaupt keine Chance, was sich auch im deutlichen 8:1-Endstand bemerkbar machte. Der SC St. Tönis II gewann unterdessen mit 4:0 gegen die DJK Fortuna Dilkrath.
Im Verlauf der ersten Hälfte kamen die Osterather zunehmend gefährlich vors Tor. Nach gut 20 Minuten brach schließlich der Bann. Saba Khargelia fand mit seinem Zuspiel Frederic Klausner, der zu seinem ersten Saisontreffer einschob (22.). Viersen musste sich daraufhin fast ausschließlich auf die eigenen Defensivarbeit beschränken, Goalgetter Marc Rommel brachte nach Ballgewinn von Lars Stieger die Kugel im Gehäuse zum 2:0 unter (34.). Stieger belohnte sich kurz vor Halbzeitpfiff dann auch mit einem eigenen Treffer, erneut war Khargelia der Vorarbeiter (40.). Als dann auch noch Luca Finn Pohlmann nach Eckball von Rommel zum 4:0 einnickte (54.), durften auch die größten Optimisten der Viersener nicht mehr auf einen Punkterfolg hoffen. Stattdessen ging es im weiteren Spielverlauf munter weiter. Rommel (60.), Klausner (76.), Philipp Schmelzer (80.) und Stieger 90.+1) jagten das Ergebnis weiter in die Höhe. Zwischenzeitlich sorgte Mahmut Dost auf Seiten der Gäste immerhin für leichte Schadensbegrenzung. Mindestens für eine Nacht übernehmen die Osterather die Tabellenführung. Schon am Samstag könnte Odenkirchen wieder vorbeiziehen.
OSV Meerbusch – 1. FC Viersen 8:1
OSV Meerbusch: Theodor Domenico Pollino, Benjamin Appel, Luca Finn Pohlmann (64. Luis Mick Heich), Kennet Kaminski (65. Fabian Makijewski), Frederic Klausner, Erijon Syla (55. Luca Oliver Handke), Marcel Schmelzer, Philip Schmelzer, Marc Rommel (64. Ben Israil), Lars Stieger, Saba Khargelia (55. Timo Fabian Kaufmann) - Trainer: Dominik Voigt
1. FC Viersen: Dominik Weigl, Maximilian Andre Wichelhaus, Adnan Aoudou, Nanouk Dünnwald, Kevin Pflipsen, Mahmut Dost, Ahmed Omeirat, Alexander Schneider, Rabbi Tony Da Silva, Marvin Stefan Struckmann, Maikel Mitchel Koeman - Trainer: Stephan Houben
Schiedsrichter: Lukas Mirbach
Tore: 1:0 Frederic Klausner (22.), 2:0 Marc Rommel (34.), 3:0 Lars Stieger (40.), 4:0 Luca Finn Pohlmann (54.), 5:0 Marc Rommel (60.), 5:1 Mahmut Dost (73.), 6:1 Frederic Klausner (76.), 7:1 Philip Schmelzer (80.), 8:1 Lars Stieger (90.+1)
Nach Seitenwechsel von Lucas Noczenski sorgte Fabio Mariano für den Blitzstart auf Seiten der Gäste (4.). Danach gestaltete sich ein grundsätzlich offenes Spiel ohne weitere Treffer bis zum Halbzeitpfiff. Es folgte ein erneuter Frühstart von St. Tönis. Diesmal fand Philipp Horster mit seiner Hereingabe den durchstartenden Connor Michaelis, der zum 2:0 vollendete (47.). Dilkrath war daraufhin eigentlich gefordert, kassierte aber den nächsten Rückschlag. Ben Cedric Horst behauptete sich auf seiner Seite stark, behielt den Überblick für Dieumerci Kyanga, der zur Vorentscheidung abschloss (71.). Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit legte Nils Hoppe auch das 4:0 nach (87.). Im Duell der Tabellennachbarn kann sich St. Tönis also etwas absetzen.
DJK Fortuna Dilkrath – SC St. Tönis 1911/20 II 0:4
DJK Fortuna Dilkrath: Simon Joereßen, Malte Laumen (53. Daniel Felipe Karpf-Luque), Louis Claser, Mats Zechlin (81. Jonas Gries), Torben Esser, Niklas Mülders, Simon Viethen, Tacettin Muslubas (81. Ceyhun Doganer), Luk Zechlin, Moritz Münten, Danny Thönes (74. Patrice Diane) - Trainer: Björn Feldberg
SC St. Tönis 1911/20 II: Gian-Luca Mariano, Leonard Stiels, Luis Becker, Niklas Hannappel, Philipp Horster, Fabio Mariano (82. Yigit Taha Siyak), Connor Michaelis (62. Philipp Kösters), Marcel Goretzki, Ben Cedric Horst (79. Tobias Müller), Lucas Noczenski (86. Nils Hoppe), Dieumerci Kyanga - Co-Trainer: Berti Mapeka - Trainer: Florian Verhaag
Schiedsrichter: Marvin Beckers - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Fabio Mariano (4.), 0:2 Connor Michaelis (47.), 0:3 Dieumerci Kyanga (71.), 0:4 Nils Hoppe (87.)
16. Spieltag
04.12.25 TuS Wickrath - Sportfreunde Neuwerk
06.12.25 SV Lürrip - CSV Marathon Krefeld
06.12.25 VfL Tönisberg - VfR Krefeld-Fischeln
07.12.25 Thomasstadt Kempen - SC St. Tönis 1911/20 II
07.12.25 SSV Grefrath 1910/24 - Türkiyemspor Mönchengladbach
07.12.25 SC Union Nettetal II - SpVg Odenkirchen
07.12.25 1. FC Mönchengladbach - OSV Meerbusch
07.12.25 1. FC Viersen - TSV Krefeld-Bockum
07.12.25 TuRa Brüggen - DJK Fortuna Dilkrath