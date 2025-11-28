OSV springt mit Kantersieg auf Platz eins, auch St. Tönis gewinnt klar

Im Verlauf der ersten Hälfte kamen die Osterather zunehmend gefährlich vors Tor. Nach gut 20 Minuten brach schließlich der Bann. Saba Khargelia fand mit seinem Zuspiel Frederic Klausner, der zu seinem ersten Saisontreffer einschob (22.). Viersen musste sich daraufhin fast ausschließlich auf die eigenen Defensivarbeit beschränken, Goalgetter Marc Rommel brachte nach Ballgewinn von Lars Stieger die Kugel im Gehäuse zum 2:0 unter (34.). Stieger belohnte sich kurz vor Halbzeitpfiff dann auch mit einem eigenen Treffer, erneut war Khargelia der Vorarbeiter (40.). Als dann auch noch Luca Finn Pohlmann nach Eckball von Rommel zum 4:0 einnickte (54.), durften auch die größten Optimisten der Viersener nicht mehr auf einen Punkterfolg hoffen. Stattdessen ging es im weiteren Spielverlauf munter weiter. Rommel (60.), Klausner (76.), Philipp Schmelzer (80.) und Stieger 90.+1) jagten das Ergebnis weiter in die Höhe. Zwischenzeitlich sorgte Mahmut Dost auf Seiten der Gäste immerhin für leichte Schadensbegrenzung. Mindestens für eine Nacht übernehmen die Osterather die Tabellenführung. Schon am Samstag könnte Odenkirchen wieder vorbeiziehen.

OSV Meerbusch – 1. FC Viersen 8:1

OSV Meerbusch: Theodor Domenico Pollino, Benjamin Appel, Luca Finn Pohlmann (64. Luis Mick Heich), Kennet Kaminski (65. Fabian Makijewski), Frederic Klausner, Erijon Syla (55. Luca Oliver Handke), Marcel Schmelzer, Philip Schmelzer, Marc Rommel (64. Ben Israil), Lars Stieger, Saba Khargelia (55. Timo Fabian Kaufmann) - Trainer: Dominik Voigt

1. FC Viersen: Dominik Weigl, Maximilian Andre Wichelhaus, Adnan Aoudou, Nanouk Dünnwald, Kevin Pflipsen, Mahmut Dost, Ahmed Omeirat, Alexander Schneider, Rabbi Tony Da Silva, Marvin Stefan Struckmann, Maikel Mitchel Koeman - Trainer: Stephan Houben

Schiedsrichter: Lukas Mirbach

Tore: 1:0 Frederic Klausner (22.), 2:0 Marc Rommel (34.), 3:0 Lars Stieger (40.), 4:0 Luca Finn Pohlmann (54.), 5:0 Marc Rommel (60.), 5:1 Mahmut Dost (73.), 6:1 Frederic Klausner (76.), 7:1 Philip Schmelzer (80.), 8:1 Lars Stieger (90.+1)