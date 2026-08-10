OSV Meerbusch zieht souverän in zweite Pokal-Runde ein

In der 77. Minute fiel dann aber doch die Entscheidung. Erneut setzte sich Kaufmann durch und bediente Philip Schmelzer, der im Strafraum zum 4:1 abschloss. Solingen kam nach einem Freistoß durch Marcel Gerasch zwar noch einmal auf 2:4 heran (86.), doch die Osterather ließen sich den Erfolg nicht mehr nehmen. „Ich glaube, es war das beste Spiel, seit ich OSV-Trainer bin“, so Voigt. Auch das anspruchsvolle Vorbereitungsprogramm habe geholfen: „Wir haben in der Vorbereitung fast nur gegen Oberligisten und Top-Landesligisten getestet. Dadurch waren wir auf absolutem Top-Niveau gefordert.“