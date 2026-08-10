OSV Meerbusch zieht souverän in zweite Pokal-Runde ein

Der OSV Meerbusch hat in der ersten Runde des Niederrheinpokals für eine Überraschung gesorgt. Der Bezirksligist setzte sich nach einer starken Vorstellung mit 4:2 (1:1) gegen den klassenhöheren Landesligisten TSV Solingen durch.
In der ersten Halbzeit begegneten sich beide Mannschaften noch weitgehend auf Augenhöhe. Die Gastgeber hatten vor fast 200 Zuschauern am Osterather Krähenacker zunächst mehr Offensivaktionen und gingen kurz vor der Pause auch durch Marc Rommel in Führung. Nach Zuspiel von Philip Schmelzer traf er in der 40. Minute zum 1:0. Die Freude währte allerdings nicht lange. Joel Cartus nutzte drei Minuten später einen Abpraller zum 1:1.
Nach dem Seitenwechsel übernahm der OSV zunehmend die Kontrolle. In der 50. Minute setzte sich Kaufmann auf der rechten Seite durch und legte für Devin Bakic auf, der zum 2:1 traf. „In der zweiten Halbzeit haben wir die Partie komplett dominiert. Wir haben super diszipliniert verteidigt und gleichzeitig unseren starken Angriffsfußball auf den Platz gebracht“, lobte OSV-Trainer Dominik Voigt.
Auch beim dritten Treffer war Kaufmann beteiligt. Nachdem er den Solinger Torhüter umkurvt hatte, legte er den Ball für Marvin Höffges auf, der nur noch ins leere Tor köpfen musste (62.). Der OSV hätte anschließend sogar noch deutlicher davonziehen können. „Wir hatten noch zwei Riesenchancen“, berichtete Voigt. Unter anderem scheiterte Rommel im Eins-gegen-eins am Torwart. Wenig später parierte der Solinger Schlussmann mit zwei Blitzreflexen binnen weniger Sekunden.
In der 77. Minute fiel dann aber doch die Entscheidung. Erneut setzte sich Kaufmann durch und bediente Philip Schmelzer, der im Strafraum zum 4:1 abschloss. Solingen kam nach einem Freistoß durch Marcel Gerasch zwar noch einmal auf 2:4 heran (86.), doch die Osterather ließen sich den Erfolg nicht mehr nehmen. „Ich glaube, es war das beste Spiel, seit ich OSV-Trainer bin“, so Voigt. Auch das anspruchsvolle Vorbereitungsprogramm habe geholfen: „Wir haben in der Vorbereitung fast nur gegen Oberligisten und Top-Landesligisten getestet. Dadurch waren wir auf absolutem Top-Niveau gefordert.“
Nun darf der OSV auf einen attraktiven Gegner in der zweiten Runde hoffen. Voigt hätte gegen einen weiteren Landes- oder Bezirksligisten nichts einzuwenden, würde sich nach dem Erfolg gegen Solingen aber auch über einen echten Kracher freuen: „Mein Wunsch wäre schon, einen Gegner wie Rot-Weiss Essen, den MSV Duisburg oder Fortuna Düsseldorf zu bekommen.“ Sollte es stattdessen erneut ein machbarer Gegner werden, sei die Zielsetzung ebenfalls klar: „Dann werden wir alles daransetzen, nochmal eine Runde weiterzukommen.“ In die neue Bezirksliga-Saison startet der OSV am Freitag (20 Uhr) beim FC Aldekerk.