OSV Meerbusch will Spitzenplatz noch lange behaupten

Nicht nur eine Kuriosität, nicht nur ein Trainerwechsel In den Schlagzeilen der Kalenderwoche 43 geht es um Kuriositäten rund um den Amateurfußball und nicht nur einen Trainerwechsel am Niederrhein. Gibt es mehr Platzverweise in der Oberliga als gewöhnlich? Zwei Niederrhein-Spieler jetzt in der 2. Bundesliga.