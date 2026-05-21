OSV Meerbusch will nach Relegation auch den Pokal holen

Durch den Erfolg sicherten sich die Osterather mindestens die Teilnahme an der Relegation. Den direkten Aufstieg haben sie allerdings weiterhin nicht in der eigenen Hand, da Verfolger Sportfreunde Neuwerk das Topspiel gegen Brüggen ebenso klar mit 5:0 für sich entschied und bei zwei Punkten Rückstand eine Partie weniger absolviert hat.
Der OSV war über weite Strecken feldüberlegen, ließ aber zunächst auch Chancen der Gastgeber zu. Die verdiente Führung erzielte Marc Rommel nach einem Fehler im Viersener Spielaufbau. Der Stürmer sprintete dazwischen und traf aus spitzem Winkel sehenswert zum 1:0 (33.) – es war bereits sein 30. Saisontor. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Philip Schmelzer nach einer feinen Kombination auf 2:0 (60.). In der Schlussphase sorgten Tim Tetzlaff mit einem sehenswerten Volleytreffer (80.) und der eingewechselte Erijon Syla (84.) für die Vorentscheidung. Zwar verkürzte Leonard Lekaj per Handelfmeter auf 4:1 (87.), Schmelzer stellte per Foulelfmeter jedoch den alten Abstand wieder her (90.).
Am Pfingstmontag um 16.15 Uhr steht für den OSV das Kreispokalfinale in Kaldenkirchen gegen Landesligist VSF Amern an. „Unser Hauptziel haben wir mit der Qualifikation für den Verbandspokal erreicht, aber wenn man im Endspiel steht, möchte man natürlich auch den Titel holen“, betont Trainer Dominik Voigt, der dennoch den einen oder anderen Akteur aus der zweiten Reihe von Beginn an bringen wird. In der Liga empfangen die Osterather am Freitag, 29. Mai (19.45 Uhr), den bereits abgestiegenen 1. FC Mönchengladbach, ehe sie am letzten Spieltag spielfrei sind.
In der Bezirksliga-Parallelgruppe steht die Zweitvertretung des TSV Meerbusch trotz eines 3:1-Erfolgs gegen Ratingen 04/19 II auch rechnerisch als Absteiger fest. Zwei Spieltage vor Saisonende hat das Schlusslicht mit 19 Punkten keine Chance mehr, den Klassenverbleib noch zu schaffen. Moner Najim Abdulredha brachte den TSV früh in Führung (12.), ehe Leo Henry Kaiser ausglich (18.). Nach der Pause sorgten Eric Torsten Schulz (66.) und Ammar Kiwani (88.) für den Sieg.
In der Kreisliga A setzte der SSV Strümp seinen Negativtrend fort und verlor bei Anadolu-Türkspor Krefeld trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung mit 3:4. Für die Rot-Weißen war es die fünfte Niederlage aus den vergangenen sechs Spielen. Florian Gladischefski (31.) und Lucas Parvisi (35.) hatten den SSV zunächst in Führung gebracht. Doch Rinor Zeqiri drehte die Partie mit einem Hattrick innerhalb von neun Minuten (50., 57., 59.). Nick Falcone erhöhte auf 4:2 (80.), ehe Mesut Yanik kurz vor Schluss nur noch verkürzen konnte (87.).