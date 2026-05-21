OSV Meerbusch will nach Relegation auch den Pokal holen

OSV Meerbusch blickt auf das Pokalfinale – Foto: Michael Zöllner

Durch den Erfolg sicherten sich die Osterather mindestens die Teilnahme an der Relegation. Den direkten Aufstieg haben sie allerdings weiterhin nicht in der eigenen Hand, da Verfolger Sportfreunde Neuwerk das Topspiel gegen Brüggen ebenso klar mit 5:0 für sich entschied und bei zwei Punkten Rückstand eine Partie weniger absolviert hat.

Der OSV war über weite Strecken feldüberlegen, ließ aber zunächst auch Chancen der Gastgeber zu. Die verdiente Führung erzielte Marc Rommel nach einem Fehler im Viersener Spielaufbau. Der Stürmer sprintete dazwischen und traf aus spitzem Winkel sehenswert zum 1:0 (33.) – es war bereits sein 30. Saisontor. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Philip Schmelzer nach einer feinen Kombination auf 2:0 (60.). In der Schlussphase sorgten Tim Tetzlaff mit einem sehenswerten Volleytreffer (80.) und der eingewechselte Erijon Syla (84.) für die Vorentscheidung. Zwar verkürzte Leonard Lekaj per Handelfmeter auf 4:1 (87.), Schmelzer stellte per Foulelfmeter jedoch den alten Abstand wieder her (90.).

Zwischen Pokal und Liga

Am Pfingstmontag um 16.15 Uhr steht für den OSV das Kreispokalfinale in Kaldenkirchen gegen Landesligist VSF Amern an. „Unser Hauptziel haben wir mit der Qualifikation für den Verbandspokal erreicht, aber wenn man im Endspiel steht, möchte man natürlich auch den Titel holen“, betont Trainer Dominik Voigt, der dennoch den einen oder anderen Akteur aus der zweiten Reihe von Beginn an bringen wird. In der Liga empfangen die Osterather am Freitag, 29. Mai (19.45 Uhr), den bereits abgestiegenen 1. FC Mönchengladbach, ehe sie am letzten Spieltag spielfrei sind.