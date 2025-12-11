OSV Meerbusch vor Winter-Meisterschaft, Neuwerk und Viersen hoffen

Spieltag 17 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Der OSV Meerbusch wird mit einem Sieg gegen Schlusslicht SV Lürrip Herbstmeister. Die Sportfreunde Neuwerk und der 1. FC Viersen hoffen im direkten Duell auf Siege, wenngleich die Vorzeichen unterschiedlicher nicht sein könnten. So läuft der letzte Spieltag des Jahres:
18. Spieltag
Fr., 30.01.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - VfL Tönisberg
So., 01.02.26 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - SSV Grefrath 1910/24
So., 01.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - 1. FC Mönchengladbach
So., 01.02.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - TuS Wickrath
So., 01.02.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SpVg Odenkirchen
So., 01.02.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - Thomasstadt Kempen
So., 01.02.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - SC Union Nettetal II
So., 01.02.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SV Lürrip
So., 01.02.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - 1. FC Viersen
19. Spieltag
Sa., 07.02.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - VfR Krefeld-Fischeln
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Lürrip - Sportfreunde Neuwerk
So., 08.02.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - OSV Meerbusch
So., 08.02.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 08.02.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 08.02.26 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - DJK Fortuna Dilkrath
So., 08.02.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - TSV Krefeld-Bockum
So., 08.02.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - CSV Marathon Krefeld
So., 08.02.26 15:30 Uhr TuS Wickrath - TuRa Brüggen