Allgemeines
Der OSV hat es in der eigenen Hand.
Der OSV hat es in der eigenen Hand. – Foto: Michael Zöllner

OSV Meerbusch vor Winter-Meisterschaft, Neuwerk und Viersen hoffen

Bezirksliga: Der OSV Meerbusch wird mit einem Sieg gegen Schlusslicht SV Lürrip Herbstmeister. Die Sportfreunde Neuwerk und der 1. FC Viersen hoffen im direkten Duell auf Siege, wenngleich die Vorzeichen unterschiedlicher nicht sein könnten.

Spieltag 17 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Der OSV Meerbusch wird mit einem Sieg gegen Schlusslicht SV Lürrip Herbstmeister. Die Sportfreunde Neuwerk und der 1. FC Viersen hoffen im direkten Duell auf Siege, wenngleich die Vorzeichen unterschiedlicher nicht sein könnten. So läuft der letzte Spieltag des Jahres:

Morgen, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
19:45live
Spieltext OSV Meerbu. - SV Lürrip

Morgen, 20:00 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
20:00live
Spieltext TSV Bockum - FC Mgladbach

Morgen, 20:00 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
20:00live
Spieltext VfR Fischeln - SSV Grefrath

Sa., 13.12.2025, 16:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
16:00live
Spieltext Odenkirchen - Thomasstadt

Sa., 13.12.2025, 17:00 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
17:00live
Spieltext Türkiyemspor - Nettetal II

Sa., 13.12.2025, 16:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
16:30live
Spieltext SC St. Tönis II - Brüggen

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
15:30live
Spieltext DJK Dilkrath - TuS Wickrath

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
15:00
Spieltext SF Neuwerk - FC Viersen

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
15:00
Spieltext CSV Marathon - Tönisberg

____

Das sind die nächsten Spieltage

18. Spieltag
Fr., 30.01.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - VfL Tönisberg
So., 01.02.26 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - SSV Grefrath 1910/24
So., 01.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - 1. FC Mönchengladbach
So., 01.02.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - TuS Wickrath
So., 01.02.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SpVg Odenkirchen
So., 01.02.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - Thomasstadt Kempen
So., 01.02.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - SC Union Nettetal II
So., 01.02.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SV Lürrip
So., 01.02.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - 1. FC Viersen

19. Spieltag
Sa., 07.02.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - VfR Krefeld-Fischeln
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Lürrip - Sportfreunde Neuwerk
So., 08.02.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - OSV Meerbusch
So., 08.02.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 08.02.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 08.02.26 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - DJK Fortuna Dilkrath
So., 08.02.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - TSV Krefeld-Bockum
So., 08.02.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - CSV Marathon Krefeld
So., 08.02.26 15:30 Uhr TuS Wickrath - TuRa Brüggen

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

