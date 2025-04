OSV Meerbusch verteidigt die Spitze, Tönisberg schielt auf Landesliga

Der OSV Meerbusch verteidigte in der Gruppe 3 der Bezirksliga seine Tabellenführung durch einen 3:0-Erfolg gegen den CSV Marathon Krefeld. Der schwächte sich mit dem Pausenpfiff selbst, weil es für Almir Arapovic, fraglos den besten Defensivakteur der Özkaya-Elf, die Ampelkarte gab. Außerdem hatte bereits kurz nach dem 0:1 Daniel Sperling einen Foulelfmeter neben den Kasten des Klassenprimus gesetzt. Vorentscheidend auch, dass die Meerbuscher direkt nach den Seitenwechsel auf 2:0 hoch schraubten. Dem Spitzenreiter auf den Fersen bleibt die DJK Neuss-Gnadental, die im Verfolgerduell die Neuwerker schlugen, die aus dem Rennen sind.

Durch ein Tor von Magnus Elmar Schlenger in der fünften Minute der Nachspielzeit brachte der SC St. Tönis II vom TSV Meerbusch II nach 0:2-Rückstand noch einen wichtigen Zähler mit. Für das 1:2 vorher hatte Ben Cedric Horst, der auch Wegbereiter zum Ausgleich war, verantwortlich gezeichnet. Schon sechs Punkte Rückstand hat der VfL Willich auf den Abstiegsrelegationsplatz nach dem 1:2 gegen den 1. FC Grevenbroicgh-Süd. Die führten an der Schiefbahner Straße schnell mit 2:0, weshalb das Anschlusstor von Routinier Benny Wirth viel zu spät kam. Die Alarmglocken auf höchster Lautstärke läuten nach der fünften Niederlage hintereinander beim SSV Grefrath. Den letzten Sieg gab es übrigens am 9. Februar durch ein 2:1 gegen den TSV Bayer Dormagen. Gut für die Blau-Weißen, dass die Wickrather den Positivlauf der Odenkirchener gestoppt haben.

Tönisberg schielt noch auf Landesliga