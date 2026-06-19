OSV Meerbusch verpasst Landesliga-Aufstieg erneut Der OSV Meerbusch hat den Aufstieg in die Landesliga verpasst. Die Osterather verloren das „Endspiel“ beim Duisburger FV mit 3:6 (2:4) und scheiterten damit wie schon im Vorjahr erneut in der Relegation. von Christoph Baumeister · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Der OSV Meerbusch hat den Aufstieg erneut verpasst. – Foto: Tom Klesper

Die Osterather waren mit viel Selbstvertrauen in die Begegnung gegangen, nachdem sie sich wenige Tage zuvor durch den späten 1:1-Ausgleich gegen den MSV Düsseldorf überhaupt erst die Chance auf ein echtes Finale gesichert hatten. Bereits nach knapp 60 Sekunden brachte Marc Rommel seine Farben nach einer Flanke von Lars Stieger sehenswert mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Obed-Samuel Adjamah glich bereits in der sechsten Minute aus. In einer intensiven Anfangsphase übernahmen anschließend die Hausherren zunehmend die Kontrolle. Ebrima Njie drehte den Spieß nach einer Viertelstunde sogar komplett um.

Doch auch der OSV antwortete umgehend. Stieger erzielte nur sechs Minuten später den Ausgleich (21.). Doch die Duisburger blieben weiter effizient. Filip Dimeski (22.) und Aiyoub Andich (28.) stellten noch vor der Pause auf 4:2. Der OSV hatte in dieser Phase Probleme im Defensivverhalten. „Wir sind gut in das Spiel hereingekommen, haben im weiteren Verlauf aber zu viele Fehler gemacht. Dafür hat uns Duisburg bestraft“, sagte Trainer Dominik Voigt.

Nach dem Seitenwechsel kam der OSV besser aus der Kabine und verkürzte früh. Philip Schmelzer traf per Kopf nach einer Ecke zum 3:4 (48.). In dieser Phase waren die Osterather wieder am Drücker und setzten ihren Gegner teils enorm unter Druck. „In der zweiten Halbzeit waren wir wieder sehr gut drin und hätten den erneuten Ausgleich erzielen können“, befand Voigt. OSV will erneut angreifen Die Hoffnung auf eine Wende hielt jedoch nur bis zur 67. Minute, als Julian Sistig einen schnellen Angriff der Gastgeber zum 5:3 abschloss. Wenige Minuten später sorgte Ismail Öztürk mit einem verwandelten Strafstoß für die Vorentscheidung (71.). „Der Elfmeter war für mich nicht berechtigt, aber das war nicht mehr entscheidend. Am Ende waren die individuellen Fehler ausschlaggebend, auch wenn wir im eigenen Angriff viele gute Phasen hatten“, erklärte Voigt.