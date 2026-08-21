OSV Meerbusch und VfR Fischeln eröffnen zweiten Bezirksliga-Spieltag

Der VfR Fischeln hat es mit dem OSV Meerbusch zu tun. – Foto: Diana Horster

Sieben Mannschaften, davon bis auf den SV Thomasstadt Kempen alle, die ihre Aufstiegsambitionen auch hinterlegt haben, konnten am ersten Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 3 Siege eingefahren. Und zwei davon, nämlich der doppelte Vizemeister OSV Meerbusch und der VfR Fischeln, stehen sich bereits am Freitagabend auf dem Sportplatz Krähenacker gegenüber. Da wird sich schon zeigen, wer seine Ansprüche noch klarer definieren kann.

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr TuRa Brüggen Brüggen FC Aldekerk Aldekerk 15:30 PUSH

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen Broekhuysen SC Union Nettetal Nettetal II 15:00 PUSH

Heute, 20:00 Uhr Rheydter SV Rheydter SV Anadolu Türkspor Krefeld Anadolu 20:00 live PUSH

Dies gilt auch für den Rheydter SV, der zuletzt die Reserve des SC Union Nettetal in deren Terrain locker wegfegte und Freitagabend im Duell der Aufsteiger Anadolu Türkspor Krefeld erwartet. Der musste sich im Derby deutlich dem CSV Marathon beugen und läuft Gefahr, im Falle einer erneuten Pleite, frühzeitig den Anschluss zu verlieren. Da könnte schnell alle Euphorie umschlagen. Anadolus Defensive um Mike Falcone muss vor allem den Rheydter Goalgetter Branimir Galic im Auge haben, der schon bei zwei Oberligisten, nämlich Nettetal und St. Tönis, seine Qualitäten unter Beweis stellte.

Nachbarschaftsduell in Grefrath

Für Samstag steht dann das Nachbarschaftsduell des SSV Grefrath gegen den SV Thomasstadt Kempen auf dem Programm – und das unter unerwarteten Bedingungen. Die Kempener können nämlich mit breiter Brust nach ihrem Coup gegen Brüggen anreisen, während die Grefrather, die wieder auf Lukas Tölle, Christopher Claeren, Tim Weiner, Lucas Perica und Luis Lo Presti zurückgreifen können, bei einer zweiten Niederlage gleich zu Beginn der Spielzeit bereits in ein unruhiges Fahrwasser geraten.

Personell wieder besser aus sieht es auch beim VfL Tönisberg, der die Wickrather empfängt und wieder Tobias Kokol und Yubery Santo Stielke dabei hat. Arjeton Krasniqi, der geheiratet hat, könnte für die Bank ein Thema sein. Die Gäste vertrauen, wie vergangenen Sonntag bewiesen, wieder auf die gute Offensive um Torjäger Mäder.

Ohne den gesperrten Leonard Stiels und dem einen oder anderen Nachwuchsspieler, der sich doch noch verändert hat, ist die Zweite des SC St. Tönis gegen Odenkirchen nur Außenseiter. Vor allem die Abwehr zeigte zuletzt Schwächen. Die Odenkirchener, die oben erneut mitmischen wollen, können sich nach der Niederlage am vergangenen Sonntag keinen weiteren Ausrutscher erlauben.

Marathon Favorit gegen Uerdingen

Der CSV Marathon Krefeld ist im Lokalkampf gegen den VfB Uerdingen trotz dessen toller zweiter Hälfte letzte Woche ebenso favorisiert, wie die DJK Fortuna Dilkrath gegen den TSV Bockum. Bei dem füllt sich der zuletzt gähnend leere Kader wahrscheinlich erst am kommenden Wochenende.