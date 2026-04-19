 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

OSV Meerbusch & TuRa Brüggen stolpern, St. Tönis II schlägt CSV

Bezirksliga 3: TuRa Brüggen verliert überraschend, OSV Meerbusch lässt Punkte liegen, Sportfreunde Neuwerk rückt heran. Türkiyemspor Mönchengladbach sendet wichtiges Lebenszeichen im Keller.

von André Nückel · Heute, 18:23 Uhr · 0 Leser
OSV diesmal nur 2:2.
OSV diesmal nur 2:2. – Foto: Michael Zöllner

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Bezirksliga 3
FC Viersen
VfR Fischeln
DJK Dilkrath
FC Mgladbach

Spieltag 28 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Während TuRa Brüggen patzt und OSV Meerbusch Punkte liegen lässt, bleibt Sportfreunde Neuwerk im Rennen um die Spitze und verkürzt den Abstand.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

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Heute, 16:00 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
1
1
Abpfiff

Im Aufeinandertreffen zweier Teams aus dem unteren Mittelfeld teilten sich der VfL Tönisberg und Thomasstadt Kempen die Punkte. Manuel Franken brachte die Gastgeber früh in Führung (8.), ehe Dominique Strathe noch vor der Pause ausglich (41.). Durch das Remis passiert natürlich wenig in der Tabelle, Kempen hat mit 31 Punkten zehn Punkte Vorsprung auf den Keller und bleibt der beste Aufsteiger der Liga. Tönisberg folgt mit 29 Punkten auf Rang zwölf.

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
1
0
Abpfiff

Mit einem knappen, aber wichtigen Erfolg bleiben die Sportfreunde Neuwerk im Rennen um die Spitzenplätze. Berkan Dursun erzielte bereits in der 23. Minute den einzigen Treffer der Begegnung. Neuwerk festigt damit Rang zwei und hält den Druck auf Tabellenführer Meerbusch aufrecht, während der TSV Krefeld-Bockum im unteren Mittelfeld bleibt und es verpasst, sich weiter von der Gefahrenzone zu distanzieren.

Heute, 15:30 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
2
2
Abpfiff

Tabellenführer OSV Meerbusch ließ bei DJK Fortuna Dilkrath Punkte liegen und verpasste es, den Vorsprung weiter auszubauen. Ole Zechlin brachte die Gastgeber in Führung (33.), ehe Marc Rommel per Foulelfmeter ausglich (45.). Nach der Pause traf Patrice Diane erneut für Dilkrath (70.), doch nur eine Minute später stellte Rommel den Gleichstand wieder her (71.). Zudem blieb ein vergebener Strafstoß von Moritz Münten (42.) nicht ohne Einfluss auf den Spielverlauf. In der Schlussphase wurde es hitzig, als sowohl Burhan Kazmaci als auch Rommel die Rote Karte sahen. Meerbusch bleibt zwar an der Spitze, büßt aber an Vorsprung ein.

Heute, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
3
2

Ein spätes Tor entschied das Duell im Mittelfeld zugunsten von SC St. Tönis 1911/20 II. Nach der frühen Führung der Gäste durch Ilay Baris (4.) glich Dieumerci Kyanga kurz vor der Pause aus (41.). Lucas Noczenski brachte St. Tönis II nach dem Seitenwechsel in Führung (51.), ehe Semih Cakir erneut ausglich (74.). Trotz Unterzahl – Fabio Mariano sah Gelb-Rot (75.) – gelang Noczenski in der Nachspielzeit der Siegtreffer (90.+3). St. Tönis verschafft sich damit Luft im gesicherten Mittelfeld, während Marathon den Sprung nach oben verpasst.

Heute, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
2
3
Abpfiff

Eine der überraschendsten Entwicklungen des Spieltags ereignete sich in Brüggen, wo TuRa Brüggen gegen VfR Krefeld-Fischeln unterlag. Die Gäste gingen durch Jannick Geraets (11.) und Ndrin Maloku (24.) früh in Führung, ehe Niklas Geraets nach der Pause erhöhte (48.). Brüggen kam durch Dennis Coenen (64.) und Nils Bonsels (84.) zwar noch heran, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden. Damit verliert Brüggen wichtige Punkte im Aufstiegsrennen, während Fischeln sich im Kampf um den Klassenerhalt wertvoll Luft verschafft.

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
1
2
Abpfiff
+Video

Die SpVg Odenkirchen behauptete sich auswärts beim 1. FC Viersen und festigte damit ihre Position im oberen Tabellendrittel. Semir Purisevic traf früh zur Führung (8.), ehe Muja Arifi für die Gastgeber ausglich (65.). In der Schlussphase entschied Michael Bohnen die Partie zugunsten der Gäste (81.). Viersen bleibt trotz zwischenzeitlicher Hoffnung im Tabellenkeller und benötigt weiterhin dringend Punkte im Kampf um Rang 14.

Abstiegskampf schon am Freitag und Samstag

Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
0
1
Abpfiff

Türkiyemspor Mönchengladbach hat gegen den TuS Wickrath ein Lebenszeichen geschickt -mehr hier!

Gestern, 18:00 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
3
3
Abpfiff
Der 1. FC Mönchengladbach hat in der Nachspielzeit das 3:3 vom SC Union Nettetal II kassiert - mehr hier!

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Das sind die nächsten Spieltage

Fr., 24.04.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - SC St. Tönis 1911/20 II
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - DJK Fortuna Dilkrath
Sa., 25.04.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - 1. FC Mönchengladbach
So., 26.04.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfL Tönisberg
So., 26.04.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - 1. FC Viersen
So., 26.04.26 15:30 Uhr Thomasstadt Kempen - Sportfreunde Neuwerk
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TuS Wickrath
So., 26.04.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - TuRa Brüggen

30. Spieltag
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Türkiyemspor Mönchengladbach
Sa., 02.05.26 18:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Sportfreunde Neuwerk
Sa., 02.05.26 19:00 Uhr TuS Wickrath - CSV Marathon Krefeld
So., 03.05.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Thomasstadt Kempen
So., 03.05.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - SC Union Nettetal II
So., 03.05.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - TSV Krefeld-Bockum
So., 03.05.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - OSV Meerbusch
So., 03.05.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - VfR Krefeld-Fischeln

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