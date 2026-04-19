OSV Meerbusch & TuRa Brüggen stolpern, St. Tönis II schlägt CSV

OSV diesmal nur 2:2. – Foto: Michael Zöllner

Spieltag 28 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Während TuRa Brüggen patzt und OSV Meerbusch Punkte liegen lässt, bleibt Sportfreunde Neuwerk im Rennen um die Spitze und verkürzt den Abstand.

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Im Aufeinandertreffen zweier Teams aus dem unteren Mittelfeld teilten sich der VfL Tönisberg und Thomasstadt Kempen die Punkte. Manuel Franken brachte die Gastgeber früh in Führung (8.), ehe Dominique Strathe noch vor der Pause ausglich (41.). Durch das Remis passiert natürlich wenig in der Tabelle, Kempen hat mit 31 Punkten zehn Punkte Vorsprung auf den Keller und bleibt der beste Aufsteiger der Liga. Tönisberg folgt mit 29 Punkten auf Rang zwölf.

Mit einem knappen, aber wichtigen Erfolg bleiben die Sportfreunde Neuwerk im Rennen um die Spitzenplätze. Berkan Dursun erzielte bereits in der 23. Minute den einzigen Treffer der Begegnung. Neuwerk festigt damit Rang zwei und hält den Druck auf Tabellenführer Meerbusch aufrecht, während der TSV Krefeld-Bockum im unteren Mittelfeld bleibt und es verpasst, sich weiter von der Gefahrenzone zu distanzieren.

Tabellenführer OSV Meerbusch ließ bei DJK Fortuna Dilkrath Punkte liegen und verpasste es, den Vorsprung weiter auszubauen. Ole Zechlin brachte die Gastgeber in Führung (33.), ehe Marc Rommel per Foulelfmeter ausglich (45.). Nach der Pause traf Patrice Diane erneut für Dilkrath (70.), doch nur eine Minute später stellte Rommel den Gleichstand wieder her (71.). Zudem blieb ein vergebener Strafstoß von Moritz Münten (42.) nicht ohne Einfluss auf den Spielverlauf. In der Schlussphase wurde es hitzig, als sowohl Burhan Kazmaci als auch Rommel die Rote Karte sahen. Meerbusch bleibt zwar an der Spitze, büßt aber an Vorsprung ein.

Ein spätes Tor entschied das Duell im Mittelfeld zugunsten von SC St. Tönis 1911/20 II. Nach der frühen Führung der Gäste durch Ilay Baris (4.) glich Dieumerci Kyanga kurz vor der Pause aus (41.). Lucas Noczenski brachte St. Tönis II nach dem Seitenwechsel in Führung (51.), ehe Semih Cakir erneut ausglich (74.). Trotz Unterzahl – Fabio Mariano sah Gelb-Rot (75.) – gelang Noczenski in der Nachspielzeit der Siegtreffer (90.+3). St. Tönis verschafft sich damit Luft im gesicherten Mittelfeld, während Marathon den Sprung nach oben verpasst.

Eine der überraschendsten Entwicklungen des Spieltags ereignete sich in Brüggen, wo TuRa Brüggen gegen VfR Krefeld-Fischeln unterlag. Die Gäste gingen durch Jannick Geraets (11.) und Ndrin Maloku (24.) früh in Führung, ehe Niklas Geraets nach der Pause erhöhte (48.). Brüggen kam durch Dennis Coenen (64.) und Nils Bonsels (84.) zwar noch heran, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden. Damit verliert Brüggen wichtige Punkte im Aufstiegsrennen, während Fischeln sich im Kampf um den Klassenerhalt wertvoll Luft verschafft.

Die SpVg Odenkirchen behauptete sich auswärts beim 1. FC Viersen und festigte damit ihre Position im oberen Tabellendrittel. Semir Purisevic traf früh zur Führung (8.), ehe Muja Arifi für die Gastgeber ausglich (65.). In der Schlussphase entschied Michael Bohnen die Partie zugunsten der Gäste (81.). Viersen bleibt trotz zwischenzeitlicher Hoffnung im Tabellenkeller und benötigt weiterhin dringend Punkte im Kampf um Rang 14.

Abstiegskampf schon am Freitag und Samstag

Türkiyemspor Mönchengladbach hat gegen den TuS Wickrath ein Lebenszeichen geschickt -mehr hier!

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Das sind die nächsten Spieltage

Fr., 24.04.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - SC St. Tönis 1911/20 II

Fr., 24.04.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - DJK Fortuna Dilkrath

Sa., 25.04.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - 1. FC Mönchengladbach

So., 26.04.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfL Tönisberg

So., 26.04.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - 1. FC Viersen

So., 26.04.26 15:30 Uhr Thomasstadt Kempen - Sportfreunde Neuwerk

So., 26.04.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TuS Wickrath

So., 26.04.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - TuRa Brüggen



30. Spieltag

Sa., 02.05.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Türkiyemspor Mönchengladbach

Sa., 02.05.26 18:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Sportfreunde Neuwerk

Sa., 02.05.26 19:00 Uhr TuS Wickrath - CSV Marathon Krefeld

So., 03.05.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Thomasstadt Kempen

So., 03.05.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - SC Union Nettetal II

So., 03.05.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - TSV Krefeld-Bockum

So., 03.05.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - OSV Meerbusch

So., 03.05.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - VfR Krefeld-Fischeln