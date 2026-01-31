OSV Meerbusch und SF Neuwerk geben sich keine Blöße

Der OSV gewann mit 8:3 gegen Tönisberg. – Foto: Michael Zöllner

Am Freitag behauptete sich das Spitzenduo ohne wesentliche Schwierigkeiten. Tabellenführer OSV Meerbusch ging zwar anfangs in Rückstand, fuhr schlussendlich aber doch einen furiosen 8:3-Erfolg gegen den VfL Tönisberg ein. Auch ohne die inzwischen abgezogenen 16 Treffer durch den Rückzug des SV Lürrip stellen die Osterather weiterhin die mit Abstand stärkste Offensive. Die Sportfreunde Neuwerk behaupteten sich unterdessen mit 4:0 gegen den 1. FC Mönchengladbach. Am Sonntag geht es mit den übrigen Teams weiter. Unter anderem wird die SpVg Odenkirchen gegen Türkiyemspor Mönchengladbach wieder nach oben aufschließen wollen. Dazu ist die frisch verstärkte Truppe des 1. FC Viersen zum ersten Mal in der Liga im Einsatz.

Trotz bemühter Anfangsphase der Hausherren hatte der VfL zuerst zu jubeln. Nach Vorarbeit von Björn Koths umkurvte Tim Couball den herauseilenden Theodor Pollino und schob ins leere Tor ein (30.). Die Führung war jedoch nur von kurzer Dauer, nachdem Marc Rommel wie gewohnt vor dem Tor nichts anbrennen ließ und den Pass von Philipp Schmelzer zum Ausgleich vollendete (33.). Kurz vor der Pause drehte der OSV dann noch weiter auf. Frederic Klausner drückte einen Nachschuss über die Linie (39.), woraufhin Lars Stieger auch noch den dritten Treffer nachlegte (45.).

Als Schmelzer auch noch kurz nach Seitenwechsel eine Hereingabe zum 4:1 im Tor unterbrachte (48.), deutet sich eine klare Angelegenheit an, doch Tönisberg klammerte sich noch einmal ran. Cihan Rüzgar verkürzte zunächst für die Gäste (57.), woraufhin der ermutigte VfL in Person von Couball sogar bis auf einen Treffer Rückstand herankam (68.). Doch wie üblich war beim OSV auf seine besten Torjäger Verlass. Zunächst sorgte Schmelzer nach Vorarbeit von Rommel wieder für Beruhigung auf Seiten des Tabellenführers (78.), kurz darauf legte der auffällige Rommel auch noch seinen zweiten Treffer nach (80.). Ein Doppelschlag von Tim Tetzlaff (87., 90. +5) machte schließlich eine überdeutliche Angelegenheit aus dem Freitagabendspiel.

OSV Meerbusch – VfL Tönisberg 8:3

OSV Meerbusch: Theodor Domenico Pollino, Luis Mick Heich, Ioannis Alexiou (72. Luca Finn Pohlmann), Marvin Höffges (76. Angelo Recker), Frederic Klausner (83. Kennet Kaminski), Jonas Kunft, Timo Fabian Kaufmann (67. Tim Tetzlaff), Philip Schmelzer, Marc Rommel (84. Erijon Syla), Lars Stieger, Saba Khargelia - spielender Co-Trainer: Ioannis Alexiou - Co-Trainer: Oliver Franken - Trainer: Dominik Voigt

VfL Tönisberg: Robin Bertok, Jan-Niklas Esser, Luke Heidrich, Tobias Kokol, Akin Erorhan (64. Alex Andreas Schmidt), Janik Dünwald (64. Kai Langer), Tim Couball, Noah Kubsda, Brian Dollen (60. Manuel Franken), Cihan Mustafa Rüzgar, Björn Andreas Koths - Trainer: David Machnik - Trainer: Justin Müller

Schiedsrichter: Melina Reuschel - Zuschauer: 143

Tore: 0:1 Tim Couball (30.), 1:1 Marc Rommel (33.), 2:1 Frederic Klausner (39.), 3:1 Lars Stieger (45.), 4:1 Philip Schmelzer (48.), 4:2 Cihan Mustafa Rüzgar (57.), 4:3 Tim Couball (68.), 5:3 Philip Schmelzer (78.), 6:3 Marc Rommel (80.), 7:3 Tim Tetzlaff (87.), 8:3 Tim Tetzlaff (90.+5)