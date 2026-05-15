OSV Meerbusch und Neuwerk vor richtungsweisendem Spieltag

Meerbusch und Neuwerk vor richtungsweisenden Aufgaben

Ansonsten richten sich alle Blicke in Richtung Abstiegsrelegationsplatz, wo die Reserve des SC Union Nettetal weiter Boden gutmachen und auch dem SV Thomasstadt Kempen den Schneid abkaufen will. Der aber ist ganz auf der sicheren Seite und kann, und welcher Neuling darf das schon zu diesem Saisonzeitpunkt von sich behaupten, den Rest der Spielzeit locker genießen. Genau wie der CSV Marathon Krefeld, der beim Absteiger 1. FC Mönchengladbach spielt und bei dem sich auch die Frage stellt: „Auf wie viele Treffer schraubt Dennis Lerche sein Torkonto weiter hoch?“ Aktuell steht er bei 33.

Was für Kempen und Marathon zutrifft, gilt ohne jegliche Einschränkung auch für die Zweite des SC St. Tönis. Die erwartet Dilkrath und würde gerne den 4:0-Hinspielsieg wiederholen. Weil der SSV Grefrath eine Rückrunde hingelegt hat, die Anlass zum Vergessen gibt - nur drei Siege -, wäre ein Achtungserfolg gegen Odenkirchen der erste Schritt zur Besserung. Die nötigen Punkte mittlerweile eingefahren hat der dieses Mal spielfreie VfR Fischeln.