OSV Meerbusch startet mit Kantersieg in die Rückrunde

Auch nach Wiederbeginn blieb der OSV am Drücker. Patrick Schmelzer schnürte einen Doppelpack (48., 68.). Der VfL kämpfte sich mit Anschlusstreffern zum 2:4 (57.) und 3:5 (69.) noch mal heran. In der Schlussphase sorgten Rommel (80.) sowie Tim Tetzlaff (87./90.+5) aber für den deutlichen Endstand. Am Sonntag (15.15 Uhr) gastiert der OSV beim SSV Grefrath.

In der Kreisliga A verlor SSV Strümp mit 0:1 bei TuRa Brüggen, wodurch die Rot-Weißen auf Rang acht abrutschten. Am Freitag (19.30 Uhr) empfangen sie Viktoria Anrath.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!