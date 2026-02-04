OSV Meerbusch startet mit Kantersieg in die Rückrunde

Der Start in die Rückrunde der Bezirksliga-Saison ist für den OSV Meerbusch geglückt. Die Blau-Weißen fertigten den VfL Tönisberg mit 8:3 (3:1) ab und verteidigten damit ihre Tabellenführung souverän. Von Beginn an ließ der OSV seinem Gegner kaum Luft zum Atmen. Umso überraschender war es, dass Tönisberg nach einer halben Stunde in Führung ging. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Marc Rommel (33.), Frederic Klausner (39.) und Lars Stieger (45.) drehten die Partie noch vor der Pause um.
Auch nach Wiederbeginn blieb der OSV am Drücker. Patrick Schmelzer schnürte einen Doppelpack (48., 68.). Der VfL kämpfte sich mit Anschlusstreffern zum 2:4 (57.) und 3:5 (69.) noch mal heran. In der Schlussphase sorgten Rommel (80.) sowie Tim Tetzlaff (87./90.+5) aber für den deutlichen Endstand. Am Sonntag (15.15 Uhr) gastiert der OSV beim SSV Grefrath.
In der Kreisliga A verlor SSV Strümp mit 0:1 bei TuRa Brüggen, wodurch die Rot-Weißen auf Rang acht abrutschten. Am Freitag (19.30 Uhr) empfangen sie Viktoria Anrath.
