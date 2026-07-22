OSV Meerbusch startet mit Auswärtsspiel in die Bezirksliga

Die Fußballer des Osterather Sportverein Meerbusch (OSV) starten mit einem Auswärtsspiel in die neue Bezirksliga-Saison. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat jetzt den Spielplan für die in rund drei Wochen beginnende Spielzeit veröffentlicht. Zum Auftakt treten die Osterather am Freitag, 14. August, um 20 Uhr beim Aufsteiger FC Aldekerk an. Das erste Heimspiel steigt am Freitag, 21. August, um 20 Uhr gegen den VfR Fischeln. Es folgt ein Auswärtsduell am Samstag, 29. August, um 19 Uhr bei der SpVg Odenkirchen, ehe am Freitag, 4. September, um 20 Uhr der SC Union Nettetal II am Krähenacker gastiert.
Neben dem FC Aldekerk zählen auch der VfB Uerdingen, Anadolu Türkspor Krefeld und der Rheydter SV zu den Aufsteigern. Ebenfalls neu in der Bezirksliga-Gruppe 3 sind die Sportfreunde Broekhuysen, die in der Vorsaison noch in einer anderen Staffel gespielt hatten. Das letzte Hinrundenspiel des OSV findet am Freitag, 18. Dezember (20 Uhr), gegen den SV Thomasstadt Kempen statt.
Nachdem die Mannschaft von Trainer Dominik Voigt den Landesliga-Aufstieg zum zweiten Mal in Folge unglücklich in der Relegation verpasst hatte, startet sie nun einen neuen Anlauf. Um für die neue Saison gerüstet zu sein, nahmen die Osterather bereits Anfang Juli die Vorbereitung auf.
Bereits vier Testspiele haben sie absolviert. Nach den Lokalduellen gegen die beiden Oberligisten FC Büderich (3:3) und TSV Meerbusch (0:2) folgte ein 3:2-Erfolg gegen den Oberligisten VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler.
Am Sonntag ließen die Osterather mit einem 3:1-Sieg beim Landesligisten SV Budberg einen weiteren Erfolg gegen einen höherklassigen Gegner folgen. Frederic Klausner (4.) und Benjamin Appl (44.) brachten ihr Team im ersten Durchgang auf Kurs. In der 83. Minute sorgte Lars Stieger mit dem 3:0 für die endgültige Entscheidung. Der Ehrentreffer der Hausherren durch Moritz Paul in der Nachspielzeit war lediglich Ergebniskosmetik.
Als Nächstes nimmt der OSV am Burgpokal in Brüggen teil. Dort geht es in den Gruppenspielen am Sonntag (14 Uhr) gegen Landesligist Union Nettetal sowie am Dienstag (18.45 Uhr) gegen Bezirksligist SSV Grefrath. Die Halbfinals sind für Samstag, 1. August, angesetzt, das Spiel um Platz drei und das Finale folgen am Sonntag, 2. August.
Eine Woche vor dem Bezirksliga-Start steht die erste Runde im Niederrheinpokal an. Der OSV Meerbusch, der sich erstmals für diesen Wettbewerb qualifiziert hat, empfängt am Freitag, 7. August (19.45 Uhr), den Landesligisten TSV Solingen.