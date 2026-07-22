OSV Meerbusch startet mit Auswärtsspiel in die Bezirksliga Die Spielpläne für die neue Saison stehen fest. Und so geht es für den OSV Meerbusch in Bezirksliga, Gruppe 3 los. von Christoph Baumeister · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

So geht es für den OSV Meerbusch los. – Foto: Linus Bien

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Die Fußballer des Osterather Sportverein Meerbusch (OSV) starten mit einem Auswärtsspiel in die neue Bezirksliga-Saison. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat jetzt den Spielplan für die in rund drei Wochen beginnende Spielzeit veröffentlicht. Zum Auftakt treten die Osterather am Freitag, 14. August, um 20 Uhr beim Aufsteiger FC Aldekerk an. Das erste Heimspiel steigt am Freitag, 21. August, um 20 Uhr gegen den VfR Fischeln. Es folgt ein Auswärtsduell am Samstag, 29. August, um 19 Uhr bei der SpVg Odenkirchen, ehe am Freitag, 4. September, um 20 Uhr der SC Union Nettetal II am Krähenacker gastiert.

Neben dem FC Aldekerk zählen auch der VfB Uerdingen, Anadolu Türkspor Krefeld und der Rheydter SV zu den Aufsteigern. Ebenfalls neu in der Bezirksliga-Gruppe 3 sind die Sportfreunde Broekhuysen, die in der Vorsaison noch in einer anderen Staffel gespielt hatten. Das letzte Hinrundenspiel des OSV findet am Freitag, 18. Dezember (20 Uhr), gegen den SV Thomasstadt Kempen statt. Am 7. Februar geht nach der Pause weiter Danach folgt für die Osterather eine mehr als anderthalbmonatige Winterpause. Das erste Meisterschaftsspiel des neuen Jahres bestreiten die Blau-Weißen am Freitag, 7. Februar (20 Uhr), mit dem Rückspiel gegen den FC Aldekerk. Der letzte Spieltag der Saison ist für Sonntag, 13. Juni, angesetzt. Nachdem die Mannschaft von Trainer Dominik Voigt den Landesliga-Aufstieg zum zweiten Mal in Folge unglücklich in der Relegation verpasst hatte, startet sie nun einen neuen Anlauf. Um für die neue Saison gerüstet zu sein, nahmen die Osterather bereits Anfang Juli die Vorbereitung auf.