OSV Meerbusch startet in Relegation um den Landesliga-Aufstieg Zum Auftakt kommt in der Relegation zur Landesliga am Sonntag der MSV Düsseldorf. Das erste Spiel zwischen dem MSV und dem Duisburger FV 08 endete 2:2. von Christoph Baumeister · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser

Der MSV Düsseldorf kommt mit einem 2:2 aus dem Spiel am Mittwoch. – Foto: Burak Annac

Nach einer starken Bezirksliga-Saison stehen die Fußballer des OSV Meerbusch vor den beiden wichtigsten Spielen des Jahres. Der Tabellenzweite der Gruppe 3 kämpft in der Relegation um den Aufstieg in die Landesliga und empfängt am Sonntag um 15 Uhr zunächst den MSV Düsseldorf am heimischen Krähenacker. Am Mittwochabend um 19.30 Uhr folgt dann das Auswärtsspiel beim Duisburger FV.

Dass die Osterather überhaupt den Umweg über die Relegation gehen müssen, schmerzt angesichts der eigenen Bilanz. Mit 79 Punkten aus 32 Spielen und einem Torverhältnis von 106:37 spielte die Mannschaft von Trainer Dominik Voigt eine herausragende Saison. Lange Zeit führte der OSV sogar die Tabelle an. Erst eine kurze Schwächephase mit drei sieglosen Spielen in Folge in der Rückrunde kostete die Spitzenposition. Am letzten Spieltag, an dem die Osterather spielfrei waren, zogen die Sportfreunde Neuwerk vorbei und sicherten sich mit 80 Punkten den direkten Aufstieg. Relegations-Erfahrung als Faustpfand? „Der Stolz ist trotzdem deutlich größer als die Enttäuschung“, betont Voigt, der erst im vergangenen Sommer das Amt übernommen hatte. Schließlich habe seine junge Mannschaft über weite Strecken der Saison beeindruckende Konstanz gezeigt. „Wir haben mehr als 20 Pflichtspiele hintereinander nicht verloren. Wenn man bedenkt, dass wir ein Durchschnittsalter von 24 Jahren haben, ist das wirklich überragend“, sagt Voigt.