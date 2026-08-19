OSV Meerbusch startet erfolgreich in die Saison

Der OSV Meerbusch hat zum Start der neuen Bezirksliga-Saison gleich ein Ausrufezeichen gesetzt. Beim Aufsteiger FC Aldekerk geriet er zunächst in Rückstand, drehte die Partie nach der Pause aber innerhalb von sechs Minuten und gewann am Ende deutlich mit 4:1 (1:1). „Für ein Auftaktspiel war das eine richtig gute Vorstellung“, sagte Trainer Dominik Voigt.
Die Osterather starteten sehr schwungvoll, scheiterten jedoch zunächst noch an Aldekerks Torhüter André Holtmanns. Stattdessen kamen die Hausherren zur überraschenden Führung. Fabian Ampütz eroberte den Ball und traf aus rund 20 Metern ins linke Eck (13.). „Wir hatten zuvor selbst drei sehr gute Chancen zum 1:0 und sind dann nach einem Fehler im Spielaufbau mit dem Rückstand bestraft worden“, sagte Voigt. Seine Elf blieb jedoch spielbestimmend und kam kurz vor der Pause zum verdienten Ausgleich. Philip Schmelzer eroberte den Ball und schickte Timo Kaufmann auf der Außenbahn. Der sah, dass Holtmanns aus seinem Kasten herauskam, und überlupfte ihn zum 1:1 (43.).
Nach dem Seitenwechsel spielte der OSV seine Überlegenheit konsequent aus. Marvin Höffges setzte sich auf der rechten Seite durch und brachte den Ball vor das Tor. Marc Rommel nahm die Hereingabe direkt und traf zum 2:1 in den Winkel (50.). Nur drei Minuten später bediente Höffges dann Philip Schmelzer, der frei vor dem Tor zum 3:1 abschloss (53.). Rommel machte kurz darauf alles klar und schob den Ball im Nachsetzen zum 4:1 über die Linie (56.). Nach dem schnellen Dreifachschlag gab Voigt weiteren Spielern Einsatzzeit. Unter anderem feierte der A-Jugendliche Lars Mertens seine ersten Minuten im Seniorenbereich.
Am Freitag (20 Uhr) wartet auf den OSV die nächste Prüfung. Zu Gast am Krähenacker ist der VfR Fischeln, der den SC St. Tönis II zum Auftakt mit 7:1 bezwang. „Die Fischelner haben einige Rückkehrer in ihren Reihen, die jahrelang in der Landesliga gespielt haben. Sie sind definitiv stärker als im Vorjahr“, meint Voigt. Der OSV will sich davon aber nicht beeindrucken lassen. „In der gesamten vergangenen Saison haben wir zu Hause nicht verloren. Diese Serie möchten wir fortsetzen“, betont Voigt. Mit Ausnahme von Philip und Marcel Schmelzer (beide im Urlaub) stehen dem Trainer alle Spieler zur Verfügung.
In der Kreisliga A kam der SSV Strümp im ersten Saisonspiel zu einem 1:1 beim TSV Bockum II. Burhan Sahin (63.) markierte den Ausgleich. Der TSV Meerbusch II besiegte TuRa Brüggen II durch Tore von Enno Werling (3), Florian Fonger und Jonas Doerkes mit 5:1 (1:1). Der OSV II gewann 2:1 beim TSV Kaldenkirchen. Jan Kortmöller (47.) und Ahmed Khaleel (76.) trafen für den Aufsteiger. Am Freitag (19.30 Uhr) kommt es zum Lokalderby zwischen SSV und TSV II. Der OSV II empfängt am Sonntag (13 Uhr) SuS Schaag.