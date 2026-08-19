OSV Meerbusch startet erfolgreich in die Saison

Der OSV Meerbusch ist erfolgreich in die Saison gestartet. – Foto: Jens Terhardt

Der OSV Meerbusch hat zum Start der neuen Bezirksliga-Saison gleich ein Ausrufezeichen gesetzt. Beim Aufsteiger FC Aldekerk geriet er zunächst in Rückstand, drehte die Partie nach der Pause aber innerhalb von sechs Minuten und gewann am Ende deutlich mit 4:1 (1:1). „Für ein Auftaktspiel war das eine richtig gute Vorstellung“, sagte Trainer Dominik Voigt.

Die Osterather starteten sehr schwungvoll, scheiterten jedoch zunächst noch an Aldekerks Torhüter André Holtmanns. Stattdessen kamen die Hausherren zur überraschenden Führung. Fabian Ampütz eroberte den Ball und traf aus rund 20 Metern ins linke Eck (13.). „Wir hatten zuvor selbst drei sehr gute Chancen zum 1:0 und sind dann nach einem Fehler im Spielaufbau mit dem Rückstand bestraft worden“, sagte Voigt. Seine Elf blieb jedoch spielbestimmend und kam kurz vor der Pause zum verdienten Ausgleich. Philip Schmelzer eroberte den Ball und schickte Timo Kaufmann auf der Außenbahn. Der sah, dass Holtmanns aus seinem Kasten herauskam, und überlupfte ihn zum 1:1 (43.).

OSV nutzt Überlegenheit

Nach dem Seitenwechsel spielte der OSV seine Überlegenheit konsequent aus. Marvin Höffges setzte sich auf der rechten Seite durch und brachte den Ball vor das Tor. Marc Rommel nahm die Hereingabe direkt und traf zum 2:1 in den Winkel (50.). Nur drei Minuten später bediente Höffges dann Philip Schmelzer, der frei vor dem Tor zum 3:1 abschloss (53.). Rommel machte kurz darauf alles klar und schob den Ball im Nachsetzen zum 4:1 über die Linie (56.). Nach dem schnellen Dreifachschlag gab Voigt weiteren Spielern Einsatzzeit. Unter anderem feierte der A-Jugendliche Lars Mertens seine ersten Minuten im Seniorenbereich.