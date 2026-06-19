OSV Meerbusch: "So eine Saison erlebt man wahrscheinlich nur einmal“ 30 Siege aus 30 Spielen – OSV Meerbusch II gelang ein Kunststück. von Christoph Baumeister · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Der OSV blieb ungeschlagen – Foto: Michael Zöllner

Als der Schlusspfiff des letzten Saisonspiels ertönte, war längst klar, dass die zweite Mannschaft des Osterather Sportvereins Meerbusch eine historische Spielzeit hinter sich hatte. Doch erst der Blick auf die Abschlusstabelle verdeutlicht die Dimension des Erfolgs: 30 Spiele, 30 Siege, kein einziger Punktverlust. Erstmals in der Vereinsgeschichte schafft die OSV-Reserve den Aufstieg in die Kreisliga A – und das in beeindruckender Manier. „So eine Saison erlebt man wahrscheinlich nur einmal“, sagt Trainer Frank Kollegger, der die Mannschaft gemeinsam mit Monica Kollegger-Kollmann und dem spielenden Co-Trainer André Seidel zum Titel führte.

Dabei wurde die Grundlage für den Erfolg bereits im vergangenen Sommer gelegt. Durch Veränderungen im Kader der ersten Mannschaft rückten mehrere Spieler mit deutlich höherem Leistungsniveau zur zweiten Mannschaft. Henri van Treeck, Bilal Winkelmann, Joshua Hossfeld, Jan Kortmöller und Quinn Kessel gehörten zu den Akteuren, die dem Team zusätzliche Qualität verliehen. „Teilweise hatten wir Spieler dabei, die problemlos Kreisliga A oder sogar höher spielen könnten“, sagt Kollegger. Unglaubliche Zahlen der Spieler Die individuelle Klasse allein erklärt den Durchmarsch allerdings nicht. Vielmehr sei es gelungen, die Mannschaft hinter einem gemeinsamen Ziel zu vereinen. „Wir mussten niemanden entwickeln, sondern alle für die Aufgabe begeistern“, sagt der OSV-Trainer.

Auch Spieler mit weniger Einsatzzeiten hätten ihre Rolle angenommen und die Mannschaft unterstützt. Der Zusammenhalt sei während der gesamten Saison außergewöhnlich gewesen. Die Zahlen sprechen für sich. Mit 164 Treffern stellten die Osterather die beste Offensive der Liga, mit lediglich 18 Gegentoren gleichzeitig die stabilste Defensive. Allein André Seidel kam auf 28 Tore und 30 Vorlagen. Henri van Treeck steuerte 27 Treffer bei, Bilal Winkelmann weitere 17.