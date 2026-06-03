OSV Meerbusch siegt souverän & muss trotzdem um den Aufstieg zittern

Der OSV Meerbusch hat seine Bezirksliga-Saison mit einem deutlichen Heimsieg abgeschlossen. Gegen den bereits abgestiegenen 1. FC Mönchengladbach setzte sich die Mannschaft von Trainer Dominik Voigt mühelos mit 5:0 (1:0) durch. Da die Osterather am letzten Spieltag spielfrei sind, können sie den Kampf um den direkten Aufstieg nur noch von außen verfolgen. Verfolger Sportfreunde Neuwerk liegt derzeit zwei Zähler zurück, könnte aber mit einem Sieg am Sonntag (15.30 Uhr) beim 1. FC Viersen noch vorbeiziehen. Als Zweiter müsste der OSV wie schon im Vorjahr in die Aufstiegsrelegation.
Von Beginn an bestimmten die Blau-Weißen das Geschehen. Sie drängten den Gegner tief in die eigene Hälfte, taten sich zunächst aber schwer, die Überlegenheit in Tore umzumünzen. Marc Rommel kam früh zu einer guten Gelegenheit, scheiterte jedoch am gegnerischen Torhüter. Mit zunehmender Spieldauer erhöhte der OSV den Druck. Lars Stieger verpasste nach einer Direktabnahme knapp das Ziel, ehe die verdiente Führung fiel. Nach einer Flanke legte Stieger per Kopf für Frederic Klausner ab, der den Ball zum 1:0 ins Netz setzte (35.). Bis zur Pause blieb der OSV klar überlegen, versäumte es jedoch, den Vorsprung auszubauen.
Auch nach dem Seitenwechsel spielten fast ausschließlich die Hausherren. Klausner traf zunächst den Pfosten, Rommel setzte den Nachschuss an die Latte. Die Entscheidung ließ aber nicht mehr lange auf sich warten. Timo Kaufmann erhöhte nach Vorarbeit von Tim Tetzlaff auf 2:0 (77.). Nur drei Minuten später legte Stieger mit seinem 20. Assist der Saison für Tetzlaff auf, der zum 3:0 einschob (80.). In der Schlussphase brach der Widerstand der Gäste endgültig. Kaufmann schnürte nach Vorlage von Klausner seinen Doppelpack (84.), ehe Tetzlaff nach Zuspiel von Fabian Makijewski mit dem Schlusspfiff den 5:0-Endstand erzielte (90.+1).
In der Parallelgruppe unterlag die Zweitvertretung des TSV Meerbusch beim Düsseldorfer SC 99 mit 3:4 (1:2). Nach der frühen Führung durch ein Eigentor der Gastgeber (16.) gaben die Blau-Gelben das Spiel komplett aus der Hand. Die Anschlusstreffer von Eric Schulz (2:4/56.) und Moner Abdulredha (3:4/83.) kamen zu spät. Der Abstieg der TSV-Reserve in die Kreisliga A steht bereits seit mehreren Wochen fest. Im letzten Saisonspiel treffen die Meerbuscher am Sonntag (15.30 Uhr) auf CfR Links.
Die Damen des OSV Meerbusch verloren das Bezirksliga-Verfolgerduell beim ASV Süchteln mit 2:3 (2:1). Sophie Tannert (22.) und Mila Steil (37.) drehten den 0:1-Rückstand zwischenzeitlich in eine 2:1-Führung. Nach dem Seitenwechsel schlugen die Gastgeberinnen jedoch in der 67. und 84. Minute doppelt zurück. In der Tabelle fallen die Osteratherinnen auf Rang vier zurück. Am kommenden Wochenende sind sie spielfrei.
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