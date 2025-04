OSV Meerbusch patzt, Gnadental jubelt, Leo Stegner mit Sechserpack

_______________

Ein später Doppelschlag von Bayer Dormagen sorgt für einen auf dem Papier deutlichen Sieg, aber das 4:1 war nicht so klar: Durch den Anschlusstreffer von Felix Frason brannte in der Schlussphase nochmal das Spielfeld, doch der Favorit setzte sich durch und belegt vor Sonntag Rang drei. SV Uedesheim – TSV Bayer Dormagen 1:4

SV Uedesheim: Burak Gürpinar, Yasuhito Sunohara (81. Jonas Hellenkamp), Daniel Ferber, Lukasz Koziatek, Maximilian Hahn (58. Kevin Block), Luis Winfried, Kevin Block, Christos Pappas, Ajdin Koco (60. Malik Koco), Florian Hillebrand (60. Yannick Höyng), Felix Frason - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez

TSV Bayer Dormagen: Leon Malzkorn, Maurice Roggendorf, Dennis Marquet, Sascha Pelka, Oliver Gammon (70. Semi Youssef Laffi), Marius Fraßek, Marc Naroska, Torben Zepke, Michael Hausdörfer (96. Dominik Dobras), Niclas Kuypers (82. Aaron Münstermann), Hendrik Reiff (64. Alexander Hauptmann) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz

Schiedsrichter: Philipp Stroetmann - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Hendrik Reiff (52.), 0:2 Torben Zepke (55.), 1:2 Felix Frason (85.), 1:3 Dominik Dobras (90.+6 Foulelfmeter), 1:4 Alexander Hauptmann (90.+7)

Gelb-Rot: Christos Pappas (75./SV Uedesheim/)



Den Doppelpack von Fynn Glutting konnte die SpVg Odenkirchen nicht mehr ausgleichen, deshalb hat Willich jetzt noch mindestens zwei Chancen, um die SpVg aus eigener Kraft auf einen direkten Abstiegsplatz zu schicken. Grefrath dürfte nach diesem Sieg so gut wie durch sein. SpVg Odenkirchen – SSV Grefrath 1910/24 1:2

SpVg Odenkirchen: Paul Breitewischer, Felix Zimmermann (46. Jonas Nabil Langen), Tobias Krämer, Tom Salentin, Tobias Kamper, Robin Wolf, Semir Purisevic, Luke Schmitz (22. Anton Höpfner), Philipp Bäger, Simon Leuchtenberg (46. Mehmet-Kaan Ilgörmez), Andrej Ferderer - Trainer: Simon Sommer

SSV Grefrath 1910/24: Robin Krahnen, Christopher Claeren, Soner Köse, Fynn Glutting (88. Timo Claßen), Jan Nils Klinkenberg, Christofer Feyen, David Pries, Lukas Tölle, Niklas Schmitz, Luis Neber (67. Matthäus Szewczyk), Lukas Hanssen - Trainer: Alexander Thamm

Schiedsrichter: Leon Emanuel Fischermanns - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Fynn Glutting (16.), 0:2 Fynn Glutting (31.), 1:2 Semir Purisevic (88.)

Die Sportfreunde Neuwerk haben mal wieder gezeigt, was an guten Tagen möglich ist. Gegen den bisherigen Tabellenführer OSV Meerbusch gelang ein 1:1. Der Rückstand auf Rang zwei beträgt weiter sieben Punkte. Mehr gefreut hat sich die DJK Gnadental, denn ...

... der Rivale ist neuer Tabellenführer! Der 1. FC Grevenbroich-Süd führte mit 2:1, spielte dann aber eine Stunde in Unterzahl. Das Übergewicht nutzte Gnadental nach der Pause und zog auf 4:2 davon. Ein extrem wichtiger Sieg mit Blick auf die kommenden Wochen.

In den vergangenen Jahren verlor der 1. FC Mönchengladbach oft hoch, deshalb war der 11:3-Erfolg gegen den Absteiger Red Stars ein ganz besonderer. Vor allem Leo Stegner wird dieses Duell nicht so schnell vergessen, denn er traf gleich sechsmal. Jetzt haben die Westender sechs Punkte Vorsprung auf Rang 15 und nähern sich sonach den Klassenerhalt.

Die weiteren Ergebnisse

____

Das sind die nächsten Spieltage

30. Spieltag

Fr., 02.05.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - SpVg Odenkirchen

Sa., 03.05.25 18:30 Uhr TuS Wickrath - Red Stars Mönchengladbach

So., 04.05.25 13:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SVG Neuss-Weissenberg

So., 04.05.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - 1. FC Mönchengladbach

So., 04.05.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - 1. FC Grevenbroich-Süd

So., 04.05.25 15:00 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SV Uedesheim

So., 04.05.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch II - Sportfreunde Neuwerk

So., 04.05.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - DJK VfL Willich



31. Spieltag

Fr., 09.05.25 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - CSV Marathon Krefeld

Fr., 09.05.25 20:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SSV Grefrath 1910/24

Sa., 10.05.25 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - TSV Meerbusch II

So., 11.05.25 15:15 Uhr Red Stars Mönchengladbach - DJK Gnadental

So., 11.05.25 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TuS Wickrath

So., 11.05.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SC St. Tönis 1911/20 II

So., 11.05.25 15:30 Uhr SV Uedesheim - OSV Meerbusch

So., 11.05.25 15:30 Uhr DJK VfL Willich - TSV Bayer Dormagen