OSV Meerbusch noch vorne – Neuwerk in Lauerstellung

Der OSV hat den Aufstieg nicht in der Hand. – Foto: Michael Zöllner

In Sachen direkter Aufstieg spricht vieles für die Neuwerker. Im Tabellenkeller geht es derweil darum, ob die Reserve des SC Union Nettetal, die die klar besseren Karten hat, oder der 1. FC Viersen in die Abstiegsrelegation muss. Alle anderen Teams, ob der SV Thomasstadt Kempen, VfL Tönisberg, VfR Fischeln oder TSV Bockum, haben bereits vorzeitig den Kopf aus der Schlinge gezogen und Planungssicherheit hergestellt. Dies gilt schon länger für den SC St. Tönis II und CSV Marathon Krefeld.

Für den OSV Meerbusch sieht es deshalb nicht so günstig aus, weil er bei zwei Zählern Vorsprung am Freitagabend gegen Absteiger 1. FC Mönchengladbach zwar eine leichte Aufgabe vor der Brust hat, doch am letzten Spieltag ist die Truppe von Jungtrainer Dominik Voigt spielfrei. Klare Rechnung für die Neuwerker: ein Heimsieg gegen TuS Wickrath und acht Tage darauf beim 1. FC Viersen alles klarmachen und Meerbusch überholen. Die müssten dann, wie in der vergangenen Saison, in die Relegation, wo es damals nicht so gut lief. Nach einem 1:1 gegen den späteren Aufsteiger DJK Spfr. Katernberg gab es bei der SG Benrath-Hassels eine 1:4-Packung.

Nettetal II im Vorteil im Abstiegskampf

In Sachen Abstiegsrelegation spricht deshalb alles für die Nettetaler Zweite, weil sie drei Punkte besser im Rennen liegt als Konkurrent 1. FC Viersen – und selbst bei einer Niederlage am Samstag in Odenkirchen am letzten Spieltag mit einem Dreier gegen Absteiger Türkiyemspor Mönchengladbach alles perfekt machen kann. Da würden den Viersenern bei eventueller Punktgleichheit, was noch möglich wäre, selbst sechs Zähler nicht mehr langen, weil der direkte Vergleich für die Elf von Coach David Sfarzetta spricht.

Der 1. FC, der sich nach der Winterverpflichtung von Trainer Stephan Houben und Kevin Weggen viel mehr erhofft hat, muss zum zuletzt bestens performenden TSV Bockum. Übrigens: Die Viersener sind erst in der vergangenen Spielzeit sang- und klanglos aus der Landesliga abgestiegen.

Bei der Zweitvertretung der Nettetaler hat sich nicht nur der kurzfristige Trainerwechsel hin zu Sfarzetta ausgezahlt, sondern auch, dass der sportliche Leiter Nico Zitzen, jahrelang als Spieler in der Oberliga unterwegs, wieder die Schuhe geschnürt hat.

Nur noch wenige offene Fragen

Nur noch um die goldene Ananas geht es in den Auseinandersetzungen zwischen SC St. Tönis II und Thomasstadt Kempen beziehungsweise Türkiyemspor gegen Grefrather FC. Der CSV Marathon Krefeld ist spielfrei, weshalb Dennis Lerche seine Toranzahl von 33 nicht weiter hochschrauben kann.