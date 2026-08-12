OSV Meerbusch nimmt neuen Anlauf Richtung Landesliga

Zweimal war der OSV Meerbusch ganz nah dran. Zweimal hintereinander beendeten die Osterather die Bezirksliga-Saison als Tabellenzweiter und mussten anschließend in der Relegation den Traum vom Aufstieg in die Landesliga begraben. Doch statt sich lange mit dem verpassten Sprung in die höhere Spielklasse zu beschäftigen, hat der OSV den Frust in neue Motivation umgewandelt. Am Freitagabend (20 Uhr) startet die Mannschaft von Trainer Dominik Voigt beim Aufsteiger FC Aldekerk nun den nächsten Anlauf. „In dieser Saison wollen wir es unbedingt packen. Die Qualität dazu haben wir“, sagt Voigt.
Der große Kern der Mannschaft ist zusammengeblieben. Leistungsträger wie Marc Rommel, Philip Schmelzer, Lars Stieger, Jonas Kunft, Marvin Höffges, Timo Kaufmann und Frederic Klausner gehen erneut für den OSV auf Punktejagd. „Dadurch, dass wir keine allzu großen Veränderungen haben, sind wir von Beginn an eingespielt. Das kann ein Vorteil sein“, sagt Voigt. Zudem wurde der Kader punktuell verstärkt. Noah Habig und Devin Bakic sollen für zusätzliche Dynamik auf den Außenbahnen sorgen, Ylber Rrahmani für Stabilität im Zentrum. „Die beiden Jungs auf den Flügeln laufen 90 Minuten die Bahn hin und her. Die werden einfach nicht müde“, sagt Voigt über Bakic und Habig. Rrahmani habe sich im defensiven Mittelfeld ebenfalls als Verstärkung erwiesen. „Er ist sehr zweikampfstark und hat einen sehr feinen Fuß“, so Voigt.
Die Vorbereitung des OSV verlief aus Sicht des Trainers sehr erfolgreich. Zwar verlor der OSV zum Auftakt mit 0:2 gegen Oberligist TSV Meerbusch. Anschließend folgten unter anderem ein 3:2 gegen Oberligist VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler, ein 3:3 gegen Oberligist FC Büderich, ein 1:1 gegen Landesligist Union Nettetal und ein 3:1 beim Landesligisten SV Budberg. „Wir haben auch gegen höherklassige Gegner auf Augenhöhe agiert. Das gibt uns viel Selbstvertrauen“, sagt Voigt.
Das zeigte sich auch zuletzt im Niederrheinpokal, als der OSV den Landesligisten TSV Solingen mit 4:2 bezwang. „Es war einer unserer besten Auftritte, seit ich Trainer beim OSV bin“, sagt Voigt, der seine Mannschaft taktisch noch variabler gemacht hat. Statt sich wie in der Vergangenheit überwiegend auf ein 4-4-2 zu verlassen, soll künftig auch ein 4-3-3 oder eine andere Formation möglich sein. „Wir wollen uns dem Gegner ein bisschen anpassen können und noch weniger ausrechenbar sein“, erklärt Voigt.
Allerdings dürfte der Weg nach oben diesmal anspruchsvoller werden. Neben TuRa Brüggen nennt Voigt die beiden Aufsteiger Rheydter SV und ATS Krefeld sowie den CSV Marathon Krefeld, die SpVg Odenkirchen und die Sportfreunde Broekhuysen als mögliche Konkurrenten. „Ich bin mir sicher, dass es diesmal enger an der Spitze zugehen wird“, sagt der OSV-Trainer.