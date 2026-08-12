OSV Meerbusch nimmt neuen Anlauf Richtung Landesliga

Das zeigte sich auch zuletzt im Niederrheinpokal, als der OSV den Landesligisten TSV Solingen mit 4:2 bezwang. „Es war einer unserer besten Auftritte, seit ich Trainer beim OSV bin“, sagt Voigt, der seine Mannschaft taktisch noch variabler gemacht hat. Statt sich wie in der Vergangenheit überwiegend auf ein 4-4-2 zu verlassen, soll künftig auch ein 4-3-3 oder eine andere Formation möglich sein. „Wir wollen uns dem Gegner ein bisschen anpassen können und noch weniger ausrechenbar sein“, erklärt Voigt.

Allerdings dürfte der Weg nach oben diesmal anspruchsvoller werden. Neben TuRa Brüggen nennt Voigt die beiden Aufsteiger Rheydter SV und ATS Krefeld sowie den CSV Marathon Krefeld, die SpVg Odenkirchen und die Sportfreunde Broekhuysen als mögliche Konkurrenten. „Ich bin mir sicher, dass es diesmal enger an der Spitze zugehen wird“, sagt der OSV-Trainer.