OSV Meerbusch muss Lerche stoppen, Tönisberg in Wickrath

Spieltag 24 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Der OSV Meerbusch ist zwar gegen den CSV Marathon Favorit, muss aber Top-Stürmer Dennis Lerche stoppen. Am Freitag gastiert außerdem der VfL Tönisberg beim TuS Wickrath.
25. Spieltag
Mi., 25.03.26 20:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - TSV Krefeld-Bockum
Sa., 28.03.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 29.03.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - DJK Fortuna Dilkrath
So., 29.03.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - OSV Meerbusch
So., 29.03.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TuS Wickrath
So., 29.03.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Sportfreunde Neuwerk
So., 29.03.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - 1. FC Viersen
So., 29.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - TuRa Brüggen
26. Spieltag
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - CSV Marathon Krefeld
Do., 02.04.26 19:30 Uhr 1. FC Viersen - SSV Grefrath 1910/24
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - SC Union Nettetal II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - VfL Tönisberg
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - OSV Meerbusch
Do., 02.04.26 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - VfR Krefeld-Fischeln
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Türkiyemspor Mönchengladbach
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TuRa Brüggen - SpVg Odenkirchen