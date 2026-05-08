OSV Meerbusch mit Reaktion, Brüggen patzt beim TSV Bockum

Spannende Duelle im Titelrennen. – Foto: Jens Terhardt

Nach der Niederlage gegen TuRa Brüggen meldete sich der OSV Meerbusch am Freitagabend souverän zurück und setzte sich im Topduell gegen den TuS Wickrath klar durch. Gleichzeitig kassierte Brüggen beim TSV Krefeld-Bockum trotz spätem Ausgleich noch einen Rückschlag, wodurch Meerbusch den Vorsprung an der Spitze der Bezirksliga wieder vergrößerte. Allerdings bleiben die Sportfreunde Neuwerk in der Pole-Position.

_______________

Der OSV Meerbusch hat im Aufstiegskampf der Bezirksliga 3 die passende Reaktion gezeigt und seine Tabellenführung gefestigt. Gegen den TuS Wickrath setzte sich der Spitzenreiter mit 3:0 durch und verschaffte sich vor dem restlichen Spieltag wieder etwas Luft auf die Verfolger. Die Gastgeber gingen nach 18 Minuten durch Frederic Klausner in Führung. Meerbusch kontrollierte die Partie anschließend über weite Strecken und legte noch vor der Pause nach, als Andrea Spada das 2:0 erzielte (33.). Wickrath, das mit einem Erfolg nochmals näher an die obere Tabellenhälfte hätte heranrücken können, fand offensiv nur selten Zugriff auf die Begegnung.

Nach dem Seitenwechsel sorgte erneut Klausner frühzeitig für die Entscheidung. Mit seinem zweiten Treffer des Abends erhöhte der Offensivspieler in der 62. Minute auf 3:0. Meerbusch antwortet damit direkt auf den jüngsten Rückschlag gegen Brüggen und baut den Vorsprung an der Tabellenspitze vorerst auf fünf Punkte aus. Wickrath bleibt trotz der Niederlage auf Rang sechs, verpasst aber den Anschluss an die obere Spitzengruppe.

Der TSV Krefeld-Bockum hat im Kampf um den Klassenerhalt ein wichtiges Ausrufezeichen gesetzt und TuRa Brüggen spät mit 2:1 bezwungen. Für die Gäste ist es dagegen ein empfindlicher Rückschlag, nachdem sie in der Vorwoche noch Spitzenreiter Meerbusch geschlagen hatten. Bockum erwischte den besseren Start und ging bereits nach zehn Minuten durch Sam Ghebreamlak Seghid in Führung. Brüggen tat sich anschließend schwer, klare Offensivaktionen zu entwickeln, hielt die Partie aber lange offen. Erst in der Schlussphase gelang Torjäger Nils Bonsels der Ausgleich zum 1:1 (77.). Die Begegnung wurde danach turbulent: In der 84. Minute sah Erdem Yildiray Eroglu die Rote Karte, nur wenig später nutzte Hendrik Holtz die Überzahl zum entscheidenden Treffer für die Gastgeber (85.). In der langen Nachspielzeit musste zudem Brüggen-Keeper Steven Salentin mit Gelb-Rot vom Platz (100.). Während Bockum mit dem Sieg wichtige Zähler im unteren Tabellenbereich sammelt und sich weiter vom Relegationsplatz entfernt, verliert Brüggen im Rennen um die Spitzenplätze erneut an Boden.

Morgen, 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen Odenkirchen VfL Tönisberg Tönisberg 19:00 PUSH

Spieltext Odenkirchen - Tönisberg

Spieltext SF Neuwerk - SC St. Tönis II

So., 10.05.2026, 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen Thomasstadt DJK Fortuna Dilkrath DJK Dilkrath 15:15 PUSH

Spieltext Thomasstadt - DJK Dilkrath

Spieltext Nettetal II - SSV Grefrath

Spieltext VfR Fischeln - FC Mgladbach

Spieltext CSV Marathon - FC Viersen

____

Das sind die nächsten Spieltage

32. Spieltag

Fr., 15.05.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - TSV Krefeld-Bockum

Sa., 16.05.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - CSV Marathon Krefeld

So., 17.05.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SpVg Odenkirchen

So., 17.05.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Thomasstadt Kempen

So., 17.05.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - DJK Fortuna Dilkrath

So., 17.05.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - Sportfreunde Neuwerk

So., 17.05.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - OSV Meerbusch

So., 17.05.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - Türkiyemspor Mönchengladbach



33. Spieltag

Fr., 29.05.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - 1. FC Mönchengladbach

Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SC Union Nettetal II

So., 31.05.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Thomasstadt Kempen

So., 31.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - TuS Wickrath

So., 31.05.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SSV Grefrath 1910/24

So., 31.05.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - VfL Tönisberg

So., 31.05.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - 1. FC Viersen

So., 31.05.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TuRa Brüggen



34. Spieltag

Sa., 06.06.26 16:00 Uhr Thomasstadt Kempen - SpVg Odenkirchen

Sa., 06.06.26 18:15 Uhr TuS Wickrath - DJK Fortuna Dilkrath

So., 07.06.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfR Krefeld-Fischeln

So., 07.06.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SC St. Tönis 1911/20 II

So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - Sportfreunde Neuwerk

So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TSV Krefeld-Bockum

So., 07.06.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - CSV Marathon Krefeld

So., 07.06.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Türkiyemspor Mönchengladbach