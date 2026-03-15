OSV Meerbusch macht großen Schritt zur Landesliga

Marc Rommel (l.) traf doppelt. – Foto: Michael Zöllner

Der OSV Meerbusch bleibt in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3, das Maß der Dinge. Der Tabellenführer gewann beim VfR Krefeld-Fischeln und steht nun bei 58 Punkten. Dahinter bleiben die Sportfreunde Neuwerk und TuRa Brüggen, aber das Polster ist schon enorm. Im Tabellenmittelfeld feierte der SSV Grefrath einen wichtigen Sieg gegen SC St. Tönis II, während Union Nettetal II und Fortuna Dilkrath sowie Türkiyemspor Mönchengladbach und TSV Krefeld-Bockum ihre Punkte teilten.

Die Rückkehr von Trainer Stephan Houben zum 1. FC Mönchengladbach lief für seinen 1. FC Viersen erfolgreich! Viersen verlässt nach einem 3:1-Erfolg zumindest bis Sonntag den Tabellenkeller, den Unterschied markierte der 22-jährige Offensivmann Marvin Stefan Struckmann. Er schoss die ersten beiden Treffer der Grenzländer und war entsprechend hauptverantwortlich für den Auswärtssieg. Die Westender haben dagegen vier Punkte weniger und liegen auf Rang 17 - nur der zurückgezogene SV Lürrip liegt hinter dem 1. FC MG.

Der TuRa Brüggen bleibt ein Verfolger des Spitzenreiters OSV Meerbusch. Beim VfL Tönisberg gewann die Mannschaft von Trainer Markus Müller mit 2:1. Nils Bonsels brachte Brüggen in der 22. Minute in Führung und erhöhte nach der Pause erneut (71.). Tönisberg kam erst spät zurück ins Spiel, als Tim Couball kurz vor Schluss verkürzte (89.). Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr. Brüggen bleibt damit mit 49 Punkten auf Rang drei und hält den Abstand zu OSV Meerbusch bei sechs Punkten, während Tönisberg im Niemandsland verharrt.

Ein torreiches Spiel sahen die Zuschauer zwischen Thomasstadt Kempen und dem CSV Marathon Krefeld. Lucas Matteo Klaaßen brachte die Gastgeber früh in Führung (15.), doch anschließend übernahm Marathon die Kontrolle. Dennis Lerche drehte die Partie mit einem Dreierpack binnen zwölf Minuten (27., 29., 39.), ehe Emre Özkaya nach der Pause auf 4:1 erhöhte (52.). Kempen kämpfte sich zurück: Fabian Wagner (72.) und Pascal Ulbricht (87.) verkürzten. Doch Lerche setzte kurz darauf mit seinem vierten Treffer den Schlusspunkt (89.). Mit nun 33 Punkten verbessert sich Marathon auf Rang sechs, während Kempen im unteren Tabellenmittelfeld bleibt.

Der SSV Grefrath setzte sich vor heimischem Publikum mit 2:0 gegen den SC St. Tönis II durch. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Moritz Leutgeb die Gastgeber in der 32. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte der eingewechselte Tim Weiner in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs auf 2:0 (45.+1). Mit nun 32 Punkten verbessert sich der SSV in der Tabelle und überholt St. Tönis.

Zwischen SC Union Nettetal II und der DJK Fortuna Dilkrath entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit vier Treffern. Moritz Münten brachte Dilkrath früh in Führung (16.), scheiterte jedoch später mit einem Foulelfmeter an Torwart Jannik Hüge (24.). Kurz vor der Pause glich Thomas Jan Lepiorz aus (43.). Nach dem Seitenwechsel traf Ole Zechlin zur erneuten Gästeführung (54.), ehe erneut Lepiorz mit seinem zweiten Treffer den 2:2-Endstand herstellte (66.). Beide Teams bleiben damit im unteren Tabellenbereich.

Der TSV Krefeld-Bockum erwischte einen Blitzstart beim Türkiyemspor Mönchengladbach. Bereits in der zweiten Minute traf Sam Ghebreamlak Seghid zur frühen Führung der Gäste. Türkiyemspor fand im weiteren Verlauf besser ins Spiel und glich nach etwas mehr als einer Stunde aus: Ilias Kayhani traf in der 62. Minute zum 1:1. Beide Mannschaften blieben danach bemüht, ein weiteres Tor gelang jedoch keinem der beiden Teams. Für beide Klubs bleibt es damit bei einem Punkt im Tabellenkeller.

Der OSV Meerbusch behauptete mit einem 2:1 beim VfR Krefeld-Fischeln die Tabellenführung. Marc Rommel brachte die Gäste in der 28. Minute in Führung. Fischeln gelang durch Niklas Geraets der zwischenzeitliche Ausgleich (60.). Doch erneut Rommel sorgte für die Entscheidung: In der 76. Minute erzielte er seinen zweiten Treffer des Tages und sicherte Meerbusch den nächsten Auswärtssieg - und wichtige Punkte um die Landesliga, denn der Tabellenführer hat das Remis von Neuwerk genutzt, um den Vorsprung auf acht Punkte auszubauen.

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Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag

Fr., 20.03.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - CSV Marathon Krefeld

Fr., 20.03.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - VfL Tönisberg

So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - Türkiyemspor Mönchengladbach

So., 22.03.26 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Thomasstadt Kempen

So., 22.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SC Union Nettetal II

So., 22.03.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SSV Grefrath 1910/24

So., 22.03.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - VfR Krefeld-Fischeln

So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SpVg Odenkirchen



25. Spieltag

Mi., 25.03.26 20:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - TSV Krefeld-Bockum

Sa., 28.03.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SC St. Tönis 1911/20 II

So., 29.03.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - DJK Fortuna Dilkrath

So., 29.03.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - OSV Meerbusch

So., 29.03.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TuS Wickrath

So., 29.03.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Sportfreunde Neuwerk

So., 29.03.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - 1. FC Viersen

So., 29.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - TuRa Brüggen